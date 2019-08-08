МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили телерадиокомпанию Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела государства.

Ранее немецкая медиакорпорация в соцсетях призвала жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях. Для разъяснения официальной позиции Москвы в МИД РФ была вызвана временный поверенный в делах ФРГ в России Беате Гжески.

"Обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению российских дипломатов, "такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России".