МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией

Безрассудная политика Вашингтона стала причиной срыва переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиционными силами. Об этом заявили в МИД России.

"Методы экономического нажима, которые США взяли на вооружение наряду с другими напрямую противоречащими международному праву действиями, неприемлемы. Решительно осуждаем неприкрытое американское вмешательство в дела суверенного государства, стратегического партнера России", - говорится на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В Москве в очередной раз подчеркнули, что только через диалог можно найти пути выхода из сложившегося кризиса. "Иной ход развития событий - путь к хаосу с непредсказуемыми последствиями", - отметили на Смоленской площади.

Российские дипломаты подвергли критике попытки США оказать силовое давление на Венесуэлу и продолжать линию на нагнетание напряженности. По мнению сотрудников МИД России, такие действия "отражают лишь американскую претензию на роль "верховного арбитра" по всему миру".

"Надо дать шанс венесуэльскому народу реализовать неоспоримое право решать свою судьбу, действуя в соответствии с национальной Конституцией и законодательством", - сказано не интернет-ресурсе министерства иностранных дел.