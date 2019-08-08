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08.08.2019 13:55
Рубрика: Общество

Минобрнауки изменит оценку эффективности вузов

Текст: Мария Агранович
Проект приказа Министерства науки и высшего образования об изменениях в перечне показателей эффективности университетов опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Фото: Виталий Невар/ТАСС Фото: Виталий Невар/ТАСС
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Зачем понадобилось что-то менять?

- Ведомство регулярно проводит оценку работы вузов по самым разным видам деятельности: образовательной, научной, финансовой, - прокомментировали в пресс-службе министерства. - Результаты всех мониторингов можно найти в открытом доступе. Проект приказа - лишь один из инструментов оценки университетов, подведомственных Минобрнауки. Важно: документ не отменяет действующие правила, а расширяет "линейку" инструментов оценки вузов. Это не "облегченный" вариант мониторинга.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Однако, кое-какие поблажки все-таки есть. Прежде всего, вузы делятся на две группы: те, кто находится в Москве и Санкт-Петербурге, городах федерального значения, и все остальные. И тут начинается самое интересное. Для вузов из второй группы многие показатели ниже, чем для центральных университетов. Так, один из пунктов - средний балл ЕГЭ у абитуриентов. Чем он выше, тем выше оценка. Так вот минимум, который надо преодолеть абитуриентам вузов Москвы и Питера - 67 баллов. А у остальных порог - 60.

- Действительно, по отдельным показателям для вузов Москвы и Санкт-Петербурга установлены более высокие пороговые значения, - сказали в Минобрнауки. - А как иначе, если именно в вузы двух столиц едет поступать огромное количество абитуриентов со всей страны.

Также предлагается изменить раздел "научная деятельность". Сейчас при оценке учитывается число публикаций вуза и количество цитирований за последние пять лет в двух международных информационных базах научных данных - Web of Science и Scopus. Минобрнауки предлагает оставить только одну систему - Web of Science.

- Бывает, что публикации просто дублируются в обеих системах. Пока эта проблема не решена, мы предлагаем во избежание завышения оценки учитывать только одну базу - Web of Science, - уточнили в ведомстве.

А что думают о таких изменениях в вузах?

Фото: iStock
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- Мониторинг показателей эффективности вузов обновляется не впервые - эту работу Минобрнауки России проводит регулярно, поскольку меняется текущая ситуация, - говорит врио ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев. - Поэтому не удивительно, что вузы Москвы и Санкт-Петербурга выделили в отдельную группу. И до этого они оценивались жестче, нежели региональные. Равно как сохраняется подобный дифференцированный подход к ведущим вузам или вузам так называемой первой категории. Для них, в частности для СФУ, показатели также завышены. Полагаем, это разумно.

По мнению ректора Юго-Западного государственного университета Сергея Емельянова, разделение вузов на 2 группы - ожидаемое и логичное решение в условиях разных нормативов финансирования и привлекательности для поступающих.

- Деление имеет значение лишь в двух случаях - уровень среднего балла ЕГЭ и доля иностранцев среди студентов, - уточнил ректор. - Неудивительно, ведь именно эти 2 показателя наиболее чувствительны к территориальному расположению вуза.

Общество Образование Правительство Минобрнауки
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