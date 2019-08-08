Минск предложил активизировать работу по гармонизации законодательств СГ

Корень существующих проблем спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович усматривает в необходимости большей гармонизации законодательств Союзного государства. Свою позицию он изложил 8 августа на встрече с российским послом в РБ Дмитрием Мезенцевым, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи, уточняет агентство, были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и уделено особое внимание итогам VI Форума регионов Беларуси и России, который состоялся в истекшем месяце в Санкт-Петербурге.

Межрегиональное сотрудничество, по словам Мясниковича, "своего рода венец повседневной скрупулезной, не всегда видимой работы. Встречаются губернаторы, министры, идет обсуждение, поднимаются вопросы, требующие решения. И мы всегда активно реагируем на поступающие предложения регионов России, чтобы поправить положение дел по тому или иному вопросу", - отметил спикер.

Акцентируя внимание на вопросах гармонизации национальных законодательств в рамках союзной интеграции, он напомнил, что в высокой степени готовности находится проект обновленной Программы действий по реализации положений Договора о Союзном государстве. "Я сторонник того, что его трогать нельзя. Возникает вопрос: как, исходя из Договора, вычленить цели укрепления нашей интеграции, как их конкретизировать? Для этого делается Программа действий. И мы должны, не дожидаясь этой программы, очень серьезно думать над гармонизацией законодательств", - полагает спикер.

Российский посол согласился с тем, что без сближения законодательств движение вперед в вопросах интеграции будет затруднено. Дмитрий Мезенцев предложил обсудить дальнейшие шаги по взаимодействию верхних палат парламентов, возможности расширения этой работы. "Речь идет о том, чтобы выстраивать отношения и на уровне глав региональных парламентов. Мне кажется, это все работало бы на общее дело с учетом активизации интеграционной повестки", - уточнил он.

Посол предложил интенсифицировать взаимодействие на площадках комиссий и комитетов верхних палат парламентов. "Это дискуссии, анализ, подготовка предложений. Все это дало бы новое движение и укрепило бы "институт" Форума", - резюмировал дипломат.