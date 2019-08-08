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Рубрика: В мире

МВД Киргизии заявило о стабилизации обстановки в Бишкеке

В Бишкеке после столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками задержанного экс-президента республики Алмазбека Атамбаева наконец-то стабилизировалась обстановка, заявили в МВД республики.

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"Ситуация стабилизировалась, все службы работают в штатном режиме", - передает ТАСС комментарий ГУВД Бишкека.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Напомним, что ситуация в Киргизии обострилась после попыток спецназа задержать Алмазбека Атамбаева и штурмом взять его резиденцию в селе Кой-Таш Чуйской области. В операции были задействованы несколько тысяч милиционеров и бойцов спецподразделений.

В итоге 8 августа бывший глава страны сам сдался властям. После ареста Атамбаева доставили сначала в главное следственное управление МВД республики для проведения допроса. Некоторое время спустя его перевели в здание Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Количество пострадавших в результате событий в Киргизии возросло до 98 человек, из которых 83 направлены на амбулаторное лечение.

В мире экс-СССР Киргизия
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