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08.08.2019 16:04
Рубрика: Спорт

Нападающий "Зенита" Заболотный перешел в "Сочи"

Текст: Максим Домчев

Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи".

Фото: AP/Michael Ainsworth
"Зенит" объявил о переходе футболиста Малкома из "Барселоны"

"Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда. Подробности сделки, а также срок контракта футболиста официальные сайты клубов не сообщают. Но, как стало известно "Бизнес online", речь идет о двухлетнем соглашении с "Сочи".

Заболотный перешел "Зенит" из "Тосно" в январе 2018 года. По данным СМИ сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

В составе "Зенита" провел 44 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" стал чемпионом Российской Премьер-лиги.

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