Нападающий "Зенита" Заболотный перешел в "Сочи"

Нападающий Антон Заболотный продолжит карьеру в футбольном клубе "Сочи".
"Зенит" и ФК "Сочи" договорились о переходе 28-летнего форварда. Подробности сделки, а также срок контракта футболиста официальные сайты клубов не сообщают. Но, как стало известно "Бизнес online", речь идет о двухлетнем соглашении с "Сочи".
Заболотный перешел "Зенит" из "Тосно" в январе 2018 года. По данным СМИ сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
В составе "Зенита" провел 44 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Вместе с "Зенитом" стал чемпионом Российской Премьер-лиги.
Антон Заболотный ранее играл в «Волгаре», «Урале», «Уфе», брянском «Динамо» и «Факеле», где регулярно забивал. Самый голевой сезон Антона выдался в «Тосно», где за 50 игр он забил 20 мячей. В нашу команду Антон переходит из «Зенита».— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 8 августа 2019 г.
Добро пожаловать в Сочи, Антон! pic.twitter.com/V4NIEhQac3