Назван состав россиян на чемпионат мира по дзюдо

Федерация дзюдо России опубликовала состав сборной на чемпионат мира.

Среди прочих в окончательный список вошли олимпийский чемпион Рио-2016 Хасан Халмурзаев и бронзовый призер тех же Игр Наталья Кузютина.

Полностью состав нашей команды для личного турнира выглядит следующим образом: мужчины - Роберт Мшвидобадзе (до 60 кг), Михаил Пуляев (до 66 кг), Муса Могушков, Денис Ярцев (оба до 73 кг), Хасан Халмурзаев, Аслан Лаппинагов (оба до 81 кг), Нияз Ильясов, Арман Адамян (оба до 100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг); женщины - Ирина Долгова, Сабина Гилязова (до 48 кг), Наталья Кузютина, Алеся Кузнецова (обе до 52 кг), Дарья Межецкая, Анастасия Конкина (обе до 57 кг), Дарья Давыдова (до 63 кг), Александра Бабинцева, Антонина Шмелева (обе до 78 кг).

Еще несколько спортсменов усилят нашу сборную в командном турнире. Чемпионат мира-2019 пройдет в японском Токио с 25 августа по 1 сентября.