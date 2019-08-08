Названы самые популярные породы кошек в России

Шотландские и британские кошки среди породистых питомцев пользуются наибольшей популярностью в России. Об этом свидетельствуют данные приуроченного к Всемирному дню кошек опроса Mail.ru Group, передает ТАСС.

Вообще большинство россиян заводят беспородных животных, отмечают исследователи, - каждая вторая кошка (55 процентов) в нашей стране не имеет породы. Но и среди породистых питомцев у граждан России есть свои определенные любимцы: наибольшей популярностью пользуются британцы (11 процентов), на второй строчке - шотландцы (8 процентов), почетное третье место поделили между собой мейн-куны (3 процента) и сибирские кошки (3 процента).

Любопытно, что больше других берут кошек домой жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска и Екатеринбурга.

Согласно опросу, наиболее популярными кличками питомцев стали Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася (для кошек), а для котов - Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

Отметим, что сегодня отмечается Всемирный день кошек. Дата 8 августа была выбрана международной организацией Animal Welfare в 2002 году. Первоначальной целью праздника было привлечь как можно больше внимания людей к бездомным животным. В России День кошек также отмечается 3 марта.