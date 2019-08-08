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08.08.2019 13:03
Рубрика: Общество

Названы самые популярные жанры книг среди россиян

Текст: Владимир Емельяненко
По данным опроса ВЦИОМ, больше половины россиян - 53 процента - предпочитают читать "живые" книги, а не их интернет-версии. При этом чаще читают книги женщины (59 процентов), молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (83 процента) и от 25 до 34 лет (61 процент), а также лица с высшим образованием (68 процентов).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые читающие по возрастам - люди старше 60 лет (в среднем семь книг за три месяца) и те, кто не пользуются интернетом (девять книг за три месяца). Среди жанровых предпочтений граждане чаще выбирают книги по истории, биографии и исторические романы (30 процентов). Далее идут книги для детей (28 процентов) и учебная литература - справочники, учебники, научная и профессиональная литература (тоже 28 процентов). Вслед за хитами расположились детективы, книги по домоводству и приусадебному хозяйству (22 процента), фантастика (21 процент) и классическая русская и зарубежная литература (20 процентов). Почти не читают россияне ужасы (3 процента), книги по психологии (3 процента) и религиозную литературу (2 процента).

Фото: iStock
Продажи книг в интернете выросли вдвое

Любимые авторы у россиян - Пушкин (9 процентов), Толстой (6 процентов) и Достоевский (5 процентов). Реже читают Лермонтова (4 процента) и Булгакова (4 процента). При этом более трети опрошенных не смогли рекомендовать к прочтению конкретного автора (35 процентов). И очень важное наблюдение исследования: книга, по мнению подавляющего большинства россиян, еще и хороший подарок (73 процента). Большинство тех, кто так считает, дарят книги своим детям (51 процент), друзьям (48 процентов), родным (41 процент), коллегам (28 процентов), знакомым (15 процентов).

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