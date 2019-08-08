Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Мелкий ремонт находящихся в Средиземном море кораблей и подводных лодок ВМФ России теперь будет производиться в сирийском Тартусе. Там в конце августа начнет работу судоремонтный комплекс Черноморского флота. Уже закуплено самое современное оборудование, сообщает ТАСС.

Напомним, два года назад Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе российского пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. В Сирии могут находиться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками.