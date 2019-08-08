Один из крупнейших банков Турции начал принимать карты "Мир"

Один из крупнейших в Турции банков "Ziraat Bank" начал принимать карты "Мир" в своих устройствах. Банк обслуживает почти 500 тысяч торгово-сервисных предприятий, имеет 7200 банкоматов.

"Теперь держатели национальных платежных карт при посещении Турции могут пользоваться своим привычным платежным инструментом так же комфортно, как в России, - сообщает Национальная система платежных карт. - Сотрудничество между Зираат Банком и платежной системой "Мир" будет способствовать развитию межстрановых финансовых сервисов, а россияне смогут по достоинству оценить более выгодный обменный курс и удобство прямой оплаты картами "Мир" в сотнях тысяч магазинов, ресторанов и других торгово-сервисных предприятий в Турции".

В апреле карты "Мир" начал принимать турецкий "Ишбанк", обслуживающий более чем 400 тысяч торгово-сервисных предприятий и имеющий 6,5 тысячи банкоматов.

Среди иностранных туристов, прибывающих в Турцию, граждане России занимают первое место, за 2017-2018 годы они совершили 10,7 миллиона туристических поездок в Турцию. За июнь Турцию посетили свыше миллиона туристов из России, что стало рекордом за последние 19 лет.