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08.08.2019 17:41
Рубрика: Общество

Офтальмологи рассказали, как сберечь зрение до старости

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мало кто сейчас может похвастать абсолютным зрением при том, сколько времени люди проводят за монитором компьютера или уткнувшись в смартфон. Рецептов для поддержания здоровья глаз в том же интернете гораздо больше, чем нужно, но как показывает практика, работают далеко не все. Несколько действительно полезных советов о том, как снижать нагрузку на глаза в течение рабочего дня, в интервью "Вечерней Москве" дал Игорь Азнаурян, доктор медицинских наук, профессор, руководитель объединения детских глазных клиник "Ясный взор".

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"Нужно просто каждые 30-40 минут отходить от компьютера, закрывать глаза и представлять черный цвет, - рассказал врач. - Задачу облегчит кусок черной ткани. Мысленно нужно попытаться разогнать наплывающие облака. Это займет минуты две, а потом можно продолжать работать".

При этом гимнастика для глаз, которой пытались восстанавливать зрение несколько поколений, вовсе не панацея, убежден Игорь Азнаурян.

Фото: iStock
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" Я лично не знаю, что такое "гимнастика для глаз". Те упражнения, которыми у нас увлеклись в середине прошлого века, - смотреть вверх и вниз, фокусировать взгляд то на близком, то на далеком предмете, - никак не влияют на зрение, не помогают в профилактике и уж тем более в лечении заболеваний, - пояснил медик. - Чтобы зрение не падало, нужно с детства фиксировать расстояние от глаз до текста. Важно, чтобы оно не менялось. Именно поэтому не рекомендуется читать в транспорте, лежа или за едой".

А вот правильное питание и здоровый образ жизни для зрения по-прежнему важны, напомнил медик.

"В современном мире питание на зрение не влияет при условии, что вы придерживаетесь здорового образа жизни, - подчеркнул Азнавурян. - Как и во всех случаях, не стоит увлекаться фастфудом, снеками. В рацион стоит включить побольше зелени, фруктов, овощей, мяса и рыбы".

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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