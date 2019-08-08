Опубликован проект деловой программы IV форума БИОТЕХМЕД

16 и 17 сентября 2019 года в Геленджике в четвертый раз состоится наиболее ожидаемое событие осени в области биотехнологий - форум БИОТЕХМЕД. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером форума выступит АО "Национальная иммунобиологическая компания". В форуме примут участие порядка 1500 человек.

Ключевыми темами БИОТЕХМЕД-2019 станут: текущий этап реализации Национального проекта "Здравоохранение", развитие цифрового контура здравоохранения, развитие международного сотрудничества в области биомедицины и экспорт медицинской продукции и услуг. К участию в форуме БИОТЕХМЕД-2019 приглашены: Мантуров Денис Валентинович, Министр промышленности и торговли РФ; Скворцова Вероника Игоревна, Министр здравоохранения РФ; Кондратьев Вениамин Иванович, Губернатор Краснодарского края; Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор Госкорпорации Ростех.

Откроет работу форума пленарная сессия "Обеспечение запросов и потребностей национального проекта "Здравоохранение"".

В первый день форума пройдут следующие сессии: "Структура потребности здравоохранения на разных этапах реализации Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""; "Обеспечение ведущих медицинских учреждений высококвалифицированными кадрами"; "Создание единого цифрового контура здравоохранения в России для решения задач Национального проекта "Здравоохранение"".

В рамках панели "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет обсуждаться обеспечение учреждений современным медицинским оборудованием, развитие системы лекарственного обеспечения онкологических пациентов.

Второй день форума откроет пленарная сессия "Глобальная кооперация и развитие международных связей".

Участники панели "Стратегические вопросы развития фармацевтической отрасли в рамках реализации нацпроектов" обсудят конечное ценообразование в госторгах на лекарственные препараты и влияние регуляторных инициатив на развитие отечественной фармпромышленности и доступность лекарственного обеспечения.

В рамках панели "Экспорт медицинских услуг" участники обсудят приоритетные направления по созданию условий для развития экспорта медицинских услуг в период 2019-2024. Согласно задачам Федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" запланировано увеличение объема экспорта медицинских услуг к 2024 году в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

Программа Форума в 2019 году включает более 20 сессий, два пленарные дискуссии, лекции для студентов и молодых ученых и другие мероприятия культурной программы Форума. Во второй день БИОТЕХМЕД 2019 состоится финал конкурса фармацевтических и медицинских проектов "Стартап-ралли 2019", организованный Проектным офисом "Продвижение" Минпромторга России (оператор Проектного офиса - ООО "ЦКК С-ГРУП"). Более 25 проектных команд, прошедших экспертный отбор, представят свои разработки членам жюри на питч-сессии финалистов. Участники сессии получат квалифицированные консультации от представителей науки и бизнеса, а также возможность найти потенциальных инвесторов и стратегических партнеров для своего проекта. На торжественной церемонии по итогам питч-сессии лучшие проекты получат дипломы, бонусы от партнеров, а победители - денежные призы.

На выставочной экспозиции Форума будут представлены продукты крупнейших российских фармацевтических предприятий и предприятий медицинской промышленности, исследовательских организаций, региональные экспозиции.

Форум БИОТЕХМЕД - это федеральная авторитетная площадка, позволяющая не только создать диалог между государством и бизнесом, но и разработать комплексные подходы для решения актуальных вопросов в сфере биотехнологий. Цель Форума - формирование интереса у участников рынка по обеспечению перехода к новой цифровой медицине.

Участниками БИОТЕХМЕД традиционно станут представители федеральных и региональных органов власти, частных и государственных медицинских учреждений, госкорпораций, бизнеса, фондов и институтов развития, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, иностранные гости и партнеры, а также представители медицинского сообщества России.

Партнерами форума БИОТЕХМЕД выступят: Национальный центр информатизации; холдинг "Швабе"; АО "РТ-Химкомпозит"; АО "Фармасинтез"; Фонд "Сколково"; АО "Рош-Москва"; компания "Нанолек"; ООО "Мерк"; ООО "СКОПИНФАРМ"; ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина.

В 2018 году Форум посетили 1468 делегатов из 77 регионов России и 17 стран. Участниками форума стали более 300 российских и международных компаний.

Зарегистрироваться в качестве участника и ознакомиться с программой Форума можно на официальном сайте Форума https://biotechmedconf.ru/

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Предоставлено пресс-службой конференции БИОТЕХМЕД