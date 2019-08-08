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Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 22:15
Рубрика: Экономика

Потребитель требует качества

Отечественные материалы находят спрос за рубежом
Текст: Александр Ручьев (председатель Совета Ассоциации "Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций")
Российская газета - Спецвыпуск № 175(7933)
Развитие рынка строительных материалов напрямую зависит от ситуации в строительной отрасли. В прошлом году, например, основным драйвером роста выступил вывод нового объема проектов жилой недвижимости, что было обусловлено изменениями в законодательстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, застройщики стремились получить как можно больше разрешений на строительство и запустить как можно больше проектов до 1 июля 2018, чтобы реализовывать их по старым правилам - без перехода на проектное финансирование и эскроу-счета.

Естественно, такое положение дел нашло отражение и на рынке стройматериалов - например, в начале 2018 года, по разным данным, на 5,7 процента увеличился спрос на отделочные материалы, которые применяются при подготовке объектов к сдаче. Возрос и оборот товаров для дома и ремонта, чему в том числе поспособствовало увеличение спроса на новостройки - по итогам 2018 года эксперты отметили рост такой продукции на 7,5 процента, что произошло впервые за четыре последних года.

Фото: pixabay.com
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Однако в конце года ситуация изменилась - были приняты поправки, согласно которым перейти на новые правила строительства должны будут даже те проекты, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года и те, которые уже были в стадии реализации. Условия смягчили чуть позже, когда были разработаны исключения для девелоперов, построивших объекты более чем на 30 процентов и продавших в них более 10 процентов жилья. Под исключения также попали проекты с готовностью более 15 процентов, если они реализуются в рамках комплексного освоения территории, развития застроенных территорий, и договоров, заключенных с органами власти. Кроме того, реализацию проектов по ДДУ без применения эскроу-счетов могут продолжать и системообразующие застройщики. Все это привело к тому, что в первой половине нынешнего года многие девелоперы бросили все усилия на увеличение темпов строительства для того, чтобы попасть под эти исключения.

Сегодня же, напротив, мы наблюдаем планомерное снижение ввода и строительства жилья, и это тренд на ближайшие несколько лет. После 1 июля все новые жилые дома девелоперы могут строить только с привлечением проектного финансирования и эскроу-счетов, что в больших масштабах делать экономически нецелесообразно. Сокращение объемов ввода жилья приведет и к снижению выпуска стройматериалов. И первые результаты уже видны. По итогам первого полугодия эксперты отмечают снижение на 3 процента рынка пластиковых окон и прогнозируют возможное снижение потребления каменной ваты также на 3 процента.

В 2018 году благодаря увеличению спроса на новостройки продажи товаров для дома и ремонта выросли на 7,5 процента - впервые за четыре последних года

К негативным факторам развития рынка строительных материалов можно также отнести снижение маржинальности бизнеса, что обусловлено ростом ставки НДС до 20 процентов, повышением стоимости сырья и компонентов и увеличением затрат на логистику. По разным оценкам, в некоторых регионах стоимость перевозки возросла на 24 процента. Что касается товаров для ремонта, то здесь ситуация более стабильна. Ведь такая продукция остается востребованной не только для отделочных работ в новостройках, но и в течение всего жизненного цикла дома.

В первой половине 2019 года эксперты отмечают снижение на три процента рынка пластиковых окон и прогнозируют возможное снижение потребления каменной ваты

Сегодня на рынке строительных материалов можно выделить несколько ярких тенденций. Так, положительное влияние оказывает, во-первых, развитие самого строительного сектора и повышение требований покупателей жилья и потребителей строительной продукции. В условиях жесткой конкуренции девелоперы стремятся предугадать пожелания клиентов и строят высококачественные и оригинальные объекты со сложными архитектурными решениями, для чего нужны инновационные строительные материалы. Это, как и конкуренция со стороны зарубежных компаний, заставляет производителей совершенствовать продукцию, предлагая новые, более качественные материалы и по оптимизированной стоимости. С другой стороны, появлению материалов с улучшенными характеристиками способствует развитие экспорта.

Фото: iStock
Застройщики внедряют технологии в ответ на требования покупателей

Из-за спада потребления на российском рынке наши производители стремятся реализовывать свои товары за рубежом. И для того, чтобы соответствовать высоким требованиям мировой арены и завоевать иностранных покупателей, им также приходится искать новые решения и улучшать свойства своей продукции.

Что касается обозримого будущего, то с учетом сложившейся ситуации в строительной отрасли мы не прогнозируем роста рынка стройматериалов. Эксперты говорят о дальнейшем увеличении стоимости перевозок, сырья и др., что приведет к росту цен на продукцию. Изменить ситуацию могли бы меры господдержки, льготные кредиты и ипотека, субсидии застройщикам. Играет большую роль и реализация нацпроектов. Например, проект "Жилье и городская среда" предусматривает увеличение объемов строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. А увеличение объемов строительства, безусловно, окажет положительное влияние и на рынок стройматериалов.

Экономика Товары и цены
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