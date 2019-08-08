Напомню: для того, чтобы быть зарегистрированным кандидатом в депутаты столичного парламента, претендентам на мандат нужно собрать в среднем по 4,5 - 5 тысяч подписей москвичей в свою поддержку (в зависимости от количества населения, проживающего в данном округе). Если подписей оказывается меньше, то человек выбывает из предвыборной гонки. По такому же принципу построены выборы в 17 странах Европы. В Москве на предстоявшие выборы зарегистрированы 233 кандидата, из которых 171 - от политических партий и 62 самовыдвиженца. Итого - 5 человек на место. Отказы в регистрации получили 57 кандидатов, или вдвое меньше, чем на выборах 2014 года. "Отказники" уверяют, что их "зарезали" по политическим мотивам, в то время как окружные избирательные комиссии предъявили целый перечень нарушений, допущенных при сборе подписей в их поддержку. По отношению к чисто техническим неточностям - допущена ошибка в отчестве, не там поставлена запятая и т.д., и Москва, и центр, сразу выработали единую позицию. Мосгоризбирком, например, на этом основании только девяти так называемым "независимым" кандидатам вернул 5011 подписей, прежде забракованных окружными комиссиями. Не приемлют лишь откровенной фальши и подделок. А их, оказывается, немало. Например, Любови Соболь - одной из самых агрессивных кандидатов, ЦИК вернул 8 подписей из 232, признанных ранее недействительными, а вот 5 подписей умерших людей, якобы также подписавшихся за ее поддержку, засчитать не смог. Сообщив, что ее жалоба оставлена без удовлетворения, председатель Центризбиркома Элла Памфилова посоветовала автору: "Скажите нам спасибо за тот пиар, который вы получили здесь за эти дни".

- Я впервые столкнулась с такой историей, хотя занимаюсь выборами в столице с 2010 года, - рассказала "РГ" Светлана Цхе, председатель избирательной комиссии по 23-му округу, где тоже нашелся кандидат, предоставивший подписные листы с подписями умерших людей - Иван Кульнев. - Он принес нам 4727 подписей. Проверив их через систему "ГАС-выборы", мы обнаружили, что подписавшихся 70 человек из представленного количества уже нет в живых. Послав для дополнительной проверки запросы в органы УФМС, ЗАГСы и федеральную налоговую службу, мы получили подтверждение этого. На заседании комиссии, когда были обнародованы вскрывшиеся факты, Кульнев ничего вразумительного сказать не смог, кроме: "Не знаю", как получилось".

Еще 873 подписи оказались просто вымышленными, так как существование людей с приведенными в них паспортными данными не подтвердил ни один государственный орган. К тому же выяснилось, что и все остальные подписи у этого кандидата недействительны, так как подписные листы неправильно заполнены - в нарушение существующих правил в них не были указаны даты рождения сборщиков подписей. В итоге окружная комиссия забраковала все 100 процентов подписей. Но Кульневу это не помешало обратиться с жалобой в ЦИК.

Председателя избирательной комиссии по округу N 5 Виктора Борисова сам факт появления покойников в подписных листах ряда кандидатов не удивил. За тринадцать лет, в течение которых он работает в Мосгоризбиркоме, такое случалось и прежде. Не каждому хочется летом, в жару, в пору отпусков ходить по квартирам, стоять у станций метро, обзванивать всех знакомых, чтобы заручиться их поддержкой. Поэтому кое-кто соблазнялся раздобыть старую базу данных с данными паспортов москвичей, чтобы осталось лишь расписаться за них. Избирательным комиссиям выявить при таком подходе мертвецов ничего не стоило. "Но схемы, которую применили нынешние незарегистрированные кандидаты, я до сих пор не видел. Они сознательно заменили год рождения и серии паспортов подписантов, применили, так сказать, маскировку", - рассказал Борисов.

Обратил внимание окружной избирательной комиссии на это член комиссии с правом совещательного голоса Владимир Егоров, доверенное лицо кандидата Дмитрия Гудкова. "У нас шла проверка подписей в поддержку кандидата Рашида Каверкаева, - рассказывает, как это было, Борисов. - И вдруг Егоров говорит: тут серия паспорта и год рождения не совпадают". И в самом деле, ведь цифры в серии паспорта не случайные: первые две обозначают регион, две вторые - год выдачи паспорта. Человек, родившийся, скажем, в 1930 году, не может иметь паспорт, выданный в том же году, что тот, кто родился в 1991-м. Я заинтересовался ситуацией и вскоре нашел в интернете несколько роликов, рассказывающих, как при сборе подписей меняют год рождения и серии паспортов, чтобы замаскировать это несовпадение. Мы начали более тщательно проверять все сомнительные подписи уже с помощью государственных органов - налоговой, миграционной служб и ЗАГСА. Так у того же Дмитрия Гудкова обнаружилось 2 подписи умерших людей и 346 поддельных подписей, а у Геннадия Гудкова - 5 подписей умерших и 962 несуществующих. Похоже, понравилась новая схема и другим "независимым" кандидатам: еще 5 подписей мертвых москвичей Мосгоризбирком нашел у кандидата Александра Соловьева и 1105 несуществующих паспортов, у Константина Лисицы - соответственно 14 и 69, у Ильи Яшина - 162 несуществующих подписи. "У меня складывается ощущение, что эти люди и не планировали собирать подписи и честно бороться за прохождение в Мосгордуму, - заключил Виктор Борисов. - И что бы они сейчас не говорили, я думаю, что цель у них сразу была одна: очернить избирательную кампанию по выборам в Московскую городскую Думу. На это и нацелены их заранее подготовленные провокации на следующих один за другим несанкционированных митингах".

Схемы маскировки умерших людей на выборах в Мосгордуму применены в этом году незарегистрированными кандидатами впервые

Всего же, как сообщил "РГ" член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, только у семи кандидатов, обжаловавших решения Мосгоризбиркома, выявлены 84 подписи умерших и 3749 несуществующих людей.