Парламент Киргизии предложил ввести в стране чрезвычайное положение

Парламентарии Киргизии предлагает ввести в стране чрезвычайное положение после неудачной попытки спецназа задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева.

По некоторой информации, в настоящий момент силовики предпринимают попытку повторно штурмовать дом бывшего главы государства в селе Кой-Таш Чуйской области. Есть сведения, что не территории его резиденции вспыхнул пожар. Все ведущие туда дороги блокированы правоохранителями, передает ТАСС.

Напомним, что 7 августа спецназ в Киргизии предпринял попытку задержать бывшего главу страны Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. В результате пострадали более 50 человек. Есть сведения об одном погибшем.

Ранее в Киргизии прошло экстренное заседание Совета безопасности. Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции, и призвал принять меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.