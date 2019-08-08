Новости

В Беларуси произошла авария с участием ЗРК С-300 08.08.2019
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины 08.08.2019
МВД Киргизии заявило о стабилизации обстановки в Бишкеке 08.08.2019
В МИД РФ обвинили Тбилиси в дестабилизации ситуации на Кавказе 08.08.2019
Сергей Фомин: Навальный и Соболь "персонально ответственны" за то, что сейчас 10 человек сидят в СИЗО 08.08.2019
Минск предложил активизировать работу по гармонизации законодательств СГ 08.08.2019
Эсминец США Porter взят под контроль Черноморским флотом 08.08.2019
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем 08.08.2019
МВД Киргизии начали розыск организаторов беспорядков в Бишкеке 08.08.2019
Во Франции скончался актер и режиссер Жан-Пьер Моки 08.08.2019
МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией 08.08.2019
Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски 08.08.2019
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури 08.08.2019
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке 08.08.2019
В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима 08.08.2019
Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке 08.08.2019
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц 08.08.2019
Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп" 08.08.2019
Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков 08.08.2019
В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты" 08.08.2019
В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 08.08.2019
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 08.08.2019
Рассекречена зарплата российских космонавтов 08.08.2019
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 08.08.2019
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 08.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 23:50
Рубрика: Спорт

Включил скорость

Пловец Морозов победил на этапе КМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 175(7933)
Российский пловец Владимир Морозов выиграл "золото" на втором этапе Кубка мира, который проходит в китайском городе Цзинань.

Морозов финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав время 21,50 секунды. Вторым бортика коснулся американец Майкл Эндрю (22,16), тройку призеров замкнул китаец Юй Хэсинь (22,31).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Пловчиха Юлия Ефимова назвала любимые сериал и киногероя

Напомним, что в 2016 году Владимир Морозов стал первым российским пловцом, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. В 2018-м он повторил это уникальное достижение. Сейчас россиянин снова рвется в лидеры.

На стартовом этапе КМ в Токио Морозов уже одержал три победы: на дистанциях 50 м на спине и кролем (24,53 и 21,56 соответственно), а также на стометровке вольным стилем (48,12).

Между тем в Китае успешно выступила и Виталина Симонова. Она существенно улучшила свое время по сравнению с заплывом в Токио и выиграла 200-метровку брассом с результатом 2.24,52 секунды.

Спорт Виды спорта Водный спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
Сергей Фомин: Навальный и Соболь "персонально ответственны" за то, что сейчас 10 человек сидят в СИЗО
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури