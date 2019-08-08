Морозов финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав время 21,50 секунды. Вторым бортика коснулся американец Майкл Эндрю (22,16), тройку призеров замкнул китаец Юй Хэсинь (22,31).
Напомним, что в 2016 году Владимир Морозов стал первым российским пловцом, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира. В 2018-м он повторил это уникальное достижение. Сейчас россиянин снова рвется в лидеры.
На стартовом этапе КМ в Токио Морозов уже одержал три победы: на дистанциях 50 м на спине и кролем (24,53 и 21,56 соответственно), а также на стометровке вольным стилем (48,12).
Между тем в Китае успешно выступила и Виталина Симонова. Она существенно улучшила свое время по сравнению с заплывом в Токио и выиграла 200-метровку брассом с результатом 2.24,52 секунды.