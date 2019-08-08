В августе производители одежды начинают выставлять осенне-зимние коллекции сезона 2019-2020. Некоторые магазины сегмента масс-маркет, в которых покупают себе вещи более 60 процентов россиян (по данным Glami), представили новые лукбуки уже в июле. Тем не менее мировые модные тренды доходят до России с опозданием на пару лет, и в ближайшее время ситуация не изменится. За эпатажными новинками модникам все равно придется ехать в Европу.

Российские дизайнеры пытаются соблюдать тенденции мировой моды, отмечает Зуля Ханнанова, владелица модного российского бренда: "Модные тренды приходят к нам чуть позже, но дизайнеры точно попадают в пожелания аудитории с точки зрения того, что и как люди хотят носить".

Наша мода опаздывает как минимум на 2-3 года по сравнению с Европой

Зачастую бренды одежды подстраховываются, все-таки отечественный потребитель по своей натуре достаточно консервативен, объясняет Анна Шарлай, консультант по ассортиментной матрице российского дизайнерского бренда. "Людей, которым нужна актуальная мода, у нас мало. Производителям это на руку, потому что они могут не схватывать все подиумные тенденции сразу и тем более тратить деньги на покупку трендбуков, которые прогнозируют модные тенденции за 3-5 лет. Сначала они смотрят, как какой-то тренд пошел в Европе, когда они видят, что он устоялся, его перенимают. Например, в начале сезона тренд пошел, в середине сезона уже видно, как что продается, какой цвет прижился, пришлась по вкусу потребителям бахрома, а в конце сезона уже видно, что осталось от этих коллекций на распродажах. Это говорит о том, что люди не готовы пока принимать. Наши производители, вместо того чтобы кидаться в омут с головой, наблюдают за ситуацией".

Это позволяет не только снизить риски того, что товар залежится на складах, но и финансовые затраты на создание коллекций, так как поставщики одежды в той же Азии уже обкатали свои технологии и могут выдать именно тот продукт, который нужен. При этом отечественные марки чутко следят за рыночной ситуацией, чувствуют российского покупателя и грамотно адаптируют свою ценовую политику под ситуацию, вследствие чего часто выигрывают в соотношении "цена-качество", подчеркивает Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group. По словам Зули Ханнановой, несмотря на то что наша мода опаздывает как минимум на 2-3 года по сравнению с Европой, есть отдельные дизайнеры, которые делают супермодные, трендовые вещи, но они работают на узкую аудиторию.