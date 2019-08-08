Почтовые отделения в аэропортах приняли 6 тысяч отправлений

За два месяца лета почтовые отделения, расположенные в двух столичных аэропортах - Домодедово и Шереметьево - приняли более 6 тысяч отправлений.

Из аэропорта "Домодедово" корреспонденция чаще всего отправляется на Урал, а также по постсоветскому пространству. В тройке самых популярных стран - Армения, Белоруссия, Украина.

В отделение аэропорта "Шереметьево" клиенты приходят в основном для отправки посланий в страны дальнего зарубежья. По стране наиболее востребованные пункты назначения находятся в Якутии, Приморском крае, Санкт-Петербурге. В этом же отделении часто бывают туристы из самых разных стран, которые приобретают открытки и отправляют по всему миру. Чаще всего открытки отправляют во время рождественских каникул и в летний сезон, рассказали в пресс-службе почтового предприятия.

"Привоздушные" отделения почты предоставляют полный перечень почтовых, финансовых и коммерческих услуг для пассажиров и компаний, размещающихся на территории "воздушных гаваней".

Иногда сами клиенты подсказывают интересные способы использования почтовых услуг.

К примеру, одна пассажирка в Шереметьево отправила свое пальто до востребования в это же отделение. Была зима, она летела в теплую страну, и ей было неудобно везти теплую вещь в отпуск. Вернувшись, путешественница просто забрала своё пальто.