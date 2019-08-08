Полотна художников из 25 городов РФ представят на вернисаже в Минске

Свой путь к объекту паломничества верующих всего мира отражает международная художественная выставка "Дорога в Иерусалим", которая приглашает зрителей в выставочный зал Российского центра науки и культуры в белорусской столице.

В экспозиции, которая открывается 9 августа, будут представлены более сорока картин художников из 25 городов Центральной России, информирует БЕЛТА. На полотнах запечатлены храмы и монастыри, памятники архитектуры, зарисовки из современной жизни. Вернисаж пейзажистов дополнит и инфографика, ознакомившись с которой посетители узнают интересные факты из истории городов, представленных в проекте.

Дебют выставки "Дорога в Иерусалим", уточнили его организаторы, состоялся по весне в подмосковной Истре, где высится Воскресенский Новоиерусалимский монастырь, основанный в XVII веке патриархом Никоном. Именно подмосковная обитель - по его замыслу - и должна была создать русскую Палестину с Воскресенским собором, который повторял бы в деталях иерусалимскую святыню. Считается, что идея Никона заключалась в том, чтобы прославить идею Руси как духовного центра православного мира.

Планируется, что за три года проект изобразительного искусства посетит 100 городов в 54 странах. В середине 2022 года выставка прибудет в конечную точку своего путешествия - город Иерусалим.

"Из города в город эта выставка будет переезжать, пока не исколесит всю Европу, побывает и в Сирии, Ливане, Иордании, а затем - в Иерусалиме. По мере своего продвижения экспозиция будет пополнятся работами местных мастеров, а в итоге - в Иерусалим вернется уже 300 картин", - полагает генеральный директор российского "Фонда развития малых исторических городов" Юрий Щегольков.

Кстати, с полотнами современных мастеров, уточняет агентство, уже познакомились любители живописи Витебска, а в начале сентября экспозиция будет развернута в Тракайском замке Литвы, после чего выставка отправится по городам Европы и столицам стран Ближнего Востока.