На Аляске нашли послание в бутылке 50-летней давности от рыбаков СССР

Коренной житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил запечатанную "капсулу времени" с посланием на русском языке. В бутылке из-под "Советского шампанского" находилось письмо, датированное 20 июнем 1969 года.

Американец попросил пользователей Facebook перевести послание и опубликовал фотографии находки на своей странице в социальной сети. За полвека странствий по водам мирового океана бумага хорошо сохранилась и можно легко прочесть письмо от моряков рыболовецкой базы "Сулак" Русского флота Дальневосточного пароходства.

"Кто найдет эту бутылку просим сообщить по адресу город Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. п/б "Сулак" - всему экипажу. Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - лаконично гласит послание.

На сообщение Тайлера Иваноффа откликнулись пользователи интернета из разных стран. Они не только перевели текст, но и сообщили о судьбе судна. Плавающая база по переработке рыбы "Сулак" была построена в 1966 году японскими корабелами в Иокогаме, в 1992 году судно было списано и продано на металл.