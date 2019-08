Посол Индии в РФ Венкатеш Варма рассказал "РГ" о предстоящем визите в Россию премьер-министра Индии, про лучший зенитный комплекс в мире, а также о больших ожиданиях от делового сотрудничества с Россией.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, как ожидается, посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в начале сентября. Какие документы могут быть подписаны в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным на встрече во Владивостоке?

Венкатеш Варма: Мы ожидаем визита премьер-министра Индии господина Моди по приглашению президента Путина в Россию в качестве почетного гостя на 5-й Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, который пройдет 4-6 сентября 2019 года. Там премьер-министр Моди встретится с президентом России Владимиром Путиным на двустороннем саммите, а также в рамках форума. Эти встречи позволят продвинуть индийско-российские отношения на новый уровень и расширить привилегированное стратегическое партнерство, существующее между Индией и Россией. Кроме того, премьер-министр примет участие в подписании важных документов, которые переведут отношения наших стран на новый уровень. Также хочу обратить внимание, что участие премьер-министра Моди в ВЭФ показывает, какую важность Индия придает своему взаимодействию с Россией на Дальнем Востоке.

Участие премьер-министра Моди в ВЭФ показывает, какую важность Индия придает своему взаимодействию с Россией на Дальнем Востоке

Министр торговли и промышленности Индии в сопровождении главных министров пяти индийских штатов посетит Владивосток 11-13 августа. С какой целью приезжает эта делегация?

Венкатеш Варма: Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял, а также пять главных министров крупных индийских штатов намерены посетить Владивосток с 11 по 13 августа. Эта поездка - подготовительная перед ВЭФ. Во время очень успешного визита зампредседателя российского правительства Юрия Трутнева в Индию в июне этого года было принято решение о более тесном сотрудничестве, а также о содействии и поддержке в организации крупной встречи во Владивостоке в начале августа. Именно благодаря помощи господина Трутнева и его команды, министерства по развитию Дальнего Востока, а также Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта организован предстоящий визит Пиюша Гойяла и пяти министров, в котором планируется участие более чем 150 бизнесменов из Индии. Цель поездки - подписать большое количество меморандумов о взаимопонимании между штатами Индии и регионами российского Дальнего Востока. Мы также хотим провести встречи между индийскими и российскими компаниями, чтобы они смогли установить контакты и затем развивали сотрудничество. Никогда еще не было в истории индийской иностранной политики, чтобы такое количество лидеров индийских штатов разом посещали другую страну в ходе бизнес-поездки. Ожидаем, что при участии Трутнева и Гойяла мы получим конкретные результаты к форуму во Владивостоке.

Какие именно соглашения и в каких областях могут быть подписаны во время визита министра торговли и промышленности?

Венкатеш Варма: Там будут в основном завизированы меморандумы о взаимопонимании, поскольку это подготовительная встреча. Основные документы, их более десяти, планируется подписать на саммите во Владивостоке в рамках ВЭФ.

Визит во Владивосток означает расширение сотрудничества России и Индии на региональном уровне?

Венкатеш Варма: Да, ведь акцент саммита ВЭФ планируется сделать на российском Дальнем Востоке. Мы постараемся помочь регионам в продвижении сотрудничества. Также к концу года ожидается индийско-российская встреча по межрегиональному сотрудничеству, на которой тоже будет поднята тема контактов между регионами наших стран.

Лидеры России и Индии уже поставили цель увеличить двустороннюю торговлю между Индией и Россией до 30 миллиардов долларов к 2025 году. Как этого достичь?

Венкатеш Варма: В 2018 году товарооборот увеличился на 12 процентов. Плюс у нас есть еще ряд предложений для развития торговли. Это - убрать товарные барьеры, увеличить инвестиции, найти новые сферы сотрудничества, а также поддерживать компании, использующие транспортный коридор "Север - Юг". Все эти вопросы уже обсуждались во время недавнего визита зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова в Индию, где он встретился с нашим министром иностранных дел Субраманиямом Джайшанкаром, который также является сопредседателем комиссии по экономическому сотрудничеству. Они договорились встретиться еще раз в конце года в Дели на заседании совместной комиссии.

У нас нет никаких сомнений, что С-400 - лучший зенитно-ракетный комплекс в мире

Что имеется в виду под "товарными барьерами"?

Венкатеш Варма: Например, есть продукция, которую Россия хочет экспортировать в Индию, но на индийском рынке возникают какие-то сложности. Мы намерены понять, как можно улучшить эту ситуацию. А иногда бывает подобная ситуация, с которой сталкиваются индийские экспортеры, когда хотят поставлять рис, фрукты или кисломолочную продукцию на российский рынок. И хотя такие проблемы - редкость, но важно понять, как можно их вообще устранить.

Вы сказали про увеличение инвестиций. Что нужно сделать, чтобы российские инвестиции пришли в Индию, а индийские в Россию?

Венкатеш Варма: Очень важно, чтобы бизнес-сообщества обеих стран знали друг о друге. Россия уже сделала ряд крупных инвестиций в Индии, особенно в энергетике. Точно так же Индия инвестировала в российскую энергетику. Есть и другие сферы, например, военная, транспортная, создание новых воздушных и морских судов, фармацевтика, региональные проекты, скажем, на Дальнем Востоке. И мы видим тут огромный потенциал - лес, бумага, горное дело, сельскохозяйственная и кисломолочная продукция. Индия в 2018 году вышла на самый высокий показатель по прямым иностранным инвестициям за всю историю, это 64,37 миллиарда долларов. Индийская сторона готова принимать российские инвестиции и предоставить российской стороне самые лучшие условия для их роста.

Что касается энергетики - как развивается сотрудничество России и Индии в атомной сфере?

Венкатеш Варма: Это - одна из самых ярких звезд в сотрудничестве наших стран. Ранее мы подписали соглашение на строительство шести энергоблоков АЭС "Куданкулам" на юге Индии. Это самый крупный атомный проект в Индии, который поддерживается зарубежным партнером. Блоки 1 и 2 на "Куданкулам" уже работают. Третий и четвертый блоки сейчас строятся, практически по графику. В настоящее время готовят участки для возведения блоков 5 и 6. После завершения строительства и начала работы всех шести блоков запланировано возведение еще одного энергоблока. Индия и Россия сотрудничают в атомной сфере не только на двустороннем уровне, но и в третьих странах, например на АЭС "Руппур" в Бангладеш, и наш совместный потенциал для сотрудничества в третьих странах огромен.

Вы уже говорили, что нынешняя задача - выйти в российско-индийских отношениях за рамки "продавец - покупатель" и начать совместные разработки и производство. Чего удалось уже достигнуть на этом направлении?

Венкатеш Варма: У Индии и России долгосрочные отношения в сфере обороны, основанные на взаимном доверии и уверенности друг в друге, что большая редкость в нынешнем мире. У нас есть программа "Производи военную продукцию в Индии", и мы предлагаем российским компаниям в ее рамках выпускать часть своей продукции в нашей стране для продажи в Индии, а также на рынках третьих стран. Мы ожидаем подписания на саммите во Владивостоке очень крупного соглашения, которое позволит сделать отношения между нашими странами в сфере обороны еще лучше. Оно позволит индийским и российским военным получить доступ к военным базам друг друга. Кроме того, речь идет о взаимной логистической поддержке военных двух стран. Есть и еще задача - устранить сложности в поставках запасных частей для военной техники. Это можно сделать разными способами. Например - завод по производству автоматов Калашникова АК-203, о планах по его сооружению в Индии было объявлено в апреле нынешнего года. Это современное оружие будет поставляться для вооруженных сил Индии, а также в третьи страны.

В прошлом году подписан контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРК С400 "Триумф" на сумму более 5 миллиардов рублей. Как выполняется сделка?

Венкатеш Варма: Мы уверены, что выполнение обязанностей по контракту продолжится в соответствии с положениями документа, и у нас нет никаких сомнений, что С-400 - лучший зенитно-ракетный комплекс в мире. Индия рада, что в ее вооруженных силах будет С-400, произведенный в России.

Каковы общие интересы Индии и России в международной сфере и в чем они расходятся?

Венкатеш Варма: Индия и Россия имеют интересы как на самом Евразийском континенте, так и в омывающих континент морях и океанах. Обе страны заинтересованы в поддержании международных прав, хартии ООН, в многополярности мира, а также в разрешении путем диалога и консультаций международных проблем и уравнивании международных торговых правил. Мы также разделяем общую позицию против терроризма. Наша позиция одинакова и в отношении роли, которую такие важные организации, как ШОС, БРИКС и РИК, могут играть в международной системе. Что касается разногласий, то я бы сказал, что у нас их нет, разве что какие-то нюансы в отдельных вопросах, и они обсуждаются в дружественной манере, что может происходить только между давними проверенными друзьями, придерживающимися стратегического партнерства. Такого же подхода придерживается министр иностранных дел Индии, который посетит Москву в конце августа. Во время визита он предполагает встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Уверены, что во время этого визита Индия и Россия смогут реализовать различные возможности для взаимодействия на международной арене, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, на Ближнем Востоке в целом, а также в сферах, где Индия и Россия имеют общие интересы. Это АСЕАН, Центральная Азия, Африка и Латинская Америка.

Индийский океан считается одной из главных мировых зон, за влияние над которой будет идти борьба в XXI веке. Премьер Моди в 2015 году заявил о формировании новой стратегии безопасности и развития для всех в регионе (Security And Growth for All in the Region, SAGAR), основанную на незападной концепции взаимодействия государств, так называемой "радж-дхарма", в которой страны вместо борьбы за влияние выполняют предназначенные им судьбой функции. Насколько удается воплотить в жизнь этот новый для международной политики принцип?

Венкатеш Варма: Индия - страна с очень длинной береговой линией, мы - древняя морская держава. Мы рассматриваем Индийский океан не только как нашу зону безопасности, но более важным является то, что это - зона нашей культуры и нашей цивилизации, которая повлияла на развитие Юго-Восточной Азии, островов Индийского океана, восточного побережья Африки. Концепция интеграции и сообщения направлена не только на создание новых инфраструктурных связей, но и на восстановление древних цивилизационных связей. Поэтому Моди сделал акцент на концепции SAGAR, она означает безопасность и развитие для всех регионов. У Индии и России общие интересы: верховенство права, транспортная доступность, интеграция, мир, безопасность, развитие и стабильность для всех. Это соответствует принципам евразийской интеграции, а также интересам интеграции Индийско-Тихоокеанского региона. И самое важное, что ни Россия, ни Индия не примут западную концепцию взаимодействия, поскольку не желают внедрять у себя то, что предлагается насильственно другой стороной. Но мы открыты к диалогу со всеми. У России есть интересы в индийско-тихоокеанском интеграционном пространстве. При этом интересы России и Индии не противоречат, а, наоборот, взаимно дополняют друг друга в Индийском океане.

И в завершение я бы хотел передать редакторам и сотрудникам "РГ", а также всем читателям газеты наши самые лучшие пожелания, и особенно - вашим семьям и детям.