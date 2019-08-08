Почти четыре месяца спустя после пожара в Нотр-Даме городские власти решили провести широкомасштабные работы по очистке территории вокруг собора. Речь идет о свинцовом заражении после того, как около 400 тонн этого тяжелого металла, находившегося на крыше и в шпиле, расплавились, а часть его в виде мельчайших капель рассеялась по округе.

Как сейчас установлено, предпринятые ранее меры по обеззараживанию не принесли желаемых результатов. Из-за повышенной концентрации свинца префект столичного региона Иль-де-Франс Мишель Кадо еще две недели тому назад прервал восстановительные операции на самом Нотр-Даме, и они возобновятся не ранее начала будущей недели. И это несмотря на требование профсоюзов, представляющих интересы занятых на соборе рабочих, усилить их безопасность и проводить регулярные проверки на предмет заражения свинцом. Тревожным сигналом стал также отчет Агентства здравоохранения Парижа и столичного региона. Его эксперты обследовали 175 детей, живущих неподалеку от храма. У 16 из них был обнаружен уровень свинца в крови, который по французским нормам считается "опасным" (25-50 мг на литр крови). У одного же он оказался даже выше (более 50 мг/л), что означает "отравление свинцом". Когда обследовали жилье этого мальчика, то нашли частицы металла на балконе.

Сразу после пожара в районе Нотр-Дама были закрыты три школы, а в настоящее время работы по дезактивации ведутся в 15 учебных заведениях в радиусе до километра вокруг базилики. Теперь, как сообщили одновременно в мэрии Парижа, а также во французском минкультуры, со свинцом, осевшим на площадь перед Нотр-Дамом и прилегающие к нему улицы, станут бороться с помощью дополнительных средств. Прежние методы, которые в основном сводились к обработке поверхностей водой, не привели к искомым результатам, и уровень загрязнения оставался крайне высоким. По данным упомянутого выше Агентства здравоохранения, он "равнялся нескольким сотням тысяч микрограммов на квадратный метр, а местами даже превышал миллион".