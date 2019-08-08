Правнучка Зощенко рассказала, как в Петербурге отметят 125-летие писателя

Вера Зощенко может подтвердить: "В России лучший подарок - это книга, а в семье Зощенко - книга Зощенко". Правнучка знаменитого писателя многое делает для поддержания и даже разжигания интереса к творчеству своего прадеда, которого значительная часть читающей публики считает сатириком, а знакомые с творчеством более близко - философическим хулиганом и даже весьма серьезным человеком. Вера, кстати, родилась с ним в один день, 28 июля, только он - по старому стилю. Поэтому 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко она отметит сегодня, 9 августа. А в Петербурге торжества растянутся не на один день и даже не на один год. Кстати, в них могут принять участие не только петербуржцы - об этом Вера Зощенко рассказала журналистам.

Вера, вы считаете себя популяризатором творчества прадеда?

Вера Зощенко: Мне, конечно, хочется, чтобы Михаила Зощенко читали и помнили, чтобы он жил в веках - эгоизм наследников понятен. Но дело еще и в том, что его творчество помогает объединить семью, дает возможность делать что-то всем вместе. Ребенок начинает читать про Лелю и Миньку, потом вместе с родителями может поучаствовать в ежегодном конкурсе "Зощенко вслух" - есть семейная номинация. У нас есть потрясающие ролики из Чечни и Дагестана, но мы connecting не только Russia. Есть участники из Копенгагена, девушка сама перевела на португальский. В этом году была участница из Китая и ребята из Индии. Им очень трудно читать по-русски, но один оказался самым хитрым - он участвовал в двух номинациях сразу - читал и по-русски, и на хинди. И мы, не понимая ни слова, через две минуты узнали рассказ: "Непонятно… Непонятно… Водка!" - значит, это "Лимонад".

В этом году конкурс "Зощенко вслух" уже завершился, а "Мир Зощенко" и "Планета Зощенко" еще идут. Итоги мы будем подводить в декабре, поэтому в них еще можно успеть принять участие. "Планета Зощенко" - это по сути конкурс "Мой первый рассказ". А второй конкурс посвящен творчеству в любом виде - есть работы из пластилина, мультфильмы из песка, модель памятника Зощенко и многое другое - я вообще не представляла себе, что так можно.

Вот и многие современные читатели не представляют, что так можно, как у Зощенко. Публика выходит после спектакля по его рассказам, который поставил в театре "Балтийский дом" Андрей Прикотенко, в некотором потрясении…

Вера Зощенко: Я была уже на трех спектаклях и пойду еще. Постановка живет, меняется, там все время что-то происходит, мне все время хочется увидеть конечный вариант, но поскольку история получается бесконечной, то я - бесконечный зритель. Еще очень интересно услышать мнения после. Сердитых взрослых, которые ожидали увидеть "классического Зощенко" - шляпки и бархат. Растерянную хипстерскую молодежь, которая вообще не поняла, что происходило, но "почему я раньше не знал, что есть такой классный автор". Все они узнают себя, потому что у Михал Михалыча герои - живые люди. Даже когда они персонажи.

Юбилей Зощенко, как известно, можно праздновать и в следующем году - есть расхождения в дате его рождения. Говорят, не обойдется без новых подарков?

Только "смешным" автором Зощенко не был. Достаточно прочесть его "Перед восходом солнца". Фото: РИА Новости.

Вера Зощенко: В следующем, 2020 году, празднование юбилея продолжится радостным событием - выйдет на экраны детский фильм по мотивам восьми рассказов Зощенко "Про Лелю и Миньку", сценарий к которому написал Александр Адабашьян. Я все детство такое кино ждала и не понимала, почему его не снимают. Использовала, кстати, административный ресурс и снялась там в эпизоде, сейчас уже заканчивается озвучка. В фильме прекрасный актерский состав: Сергей Степанченко, Ольга Красько, Валентина Талызина, Роман Мадянов... Фильм получился семейный, душевный и поэтому, как вы понимаете, коммерческого успеха иметь, наверное, не будет. Но для семейного просмотра рекомендую.

... Корреспондента "РГ" петербургские власти тем временем заверили - город готов принять участие в судьбе картины "Про Лелю и Миньку". У Петербурга есть собственная прокатная сеть, куда входят семь государственных кинотеатров, так что новая картина без внимания не останется. Точную дату премьеры пока не называют, но уже известно, что один из первых показов в Северной столице пройдет в парке "Россия моя история".

Кстати

Программа юбилейных торжеств в Петербурге включает в себя больше сотни мероприятий. Начнется все завтра, 10 августа, в полдень во дворе знаменитого Писательского дома на Канале Грибоедова, 9, где расположена мемориальная квартира писателя. Там состоится возложение цветов к мемориальной доске, флешмоб "Зощенко ВСЛУХ!", где каждый сможет продекламировать любимый рассказ или отрывок из произведения писателя и открытие выставки "Прелести культуры". Гостям покажут книги из мемориальной библиотеки Михаила Михайловича, в том числе с его личными пометками. Конечно, не останется в стороне и Сестрорецк, где долгое время жил и работал Зощенко - у него была дача под Петербургом. В сквере у памятника писателю артисты Артур Смольянинов и Андрей Шимко выступят со своей программой-посвящением автору, а потом гостей ждет концерт в духе 50-60 годов ХХ века.

Пять цитат из рассказов Михаила Зощенко

Что за шум, а драки нету?

Которые без денег - не ездют с дамами.

Человек любит похвалиться своими пороками. Это ужасно модно.

Любовь, как это ни удивительно, связана прежде всего с крупнейшими неприятностями.

В мужицкой стране должен править мужик. Интеллигент повернет на Запад.