Господин премьер-министр, в 2020 году Россия и Андорра отметят четверть века установления дипломатических отношений. Уже в этом октябре между нашими странами не будет виз. Как вы оцениваете отношения между вашим Княжеством, Княжеством Андорра и Россией?

Ксавьер Эспот Самора: На мой взгляд, то есть с точки зрения правительства, которое я представляю, между двумя столь разными странами - большой экономической державой и государством маленьким, но не лишенным преимуществ и особенностей (и отчасти поэтому), сложились замечательные дипломатические отношения.

8 миллионов туристов приезжает ­ежегодно в Андорру

Безвизовый режим - один из тех двусторонних вопросов, которому уделялось больше всего времени. Это задача чрезвычайной важности - добиться взаимности в условиях посещения нашими гражданами России и приезда граждан России к нам, в Андорру, в туристических целях. Но это только один из аспектов нашего плодотворного двустороннего взаимодействий. Свидетельством дружеских отношений послужил, в частности, визит министра иностранных дел Андорры в Москву для встречи с министром иностранных дел России. Буквально несколько недель назад они снова провели встречу, что свидетельствует о наличии замечательных отношений, установившихся между нашими странами.

История государства Андорры очень интересная. Что, на ваш взгляд, в ней самое примечательное?

Ксавьер Эспот Самора: Андорра - хранительница древнейшей многовековой истории. Ее нынешнее положение в качестве независимого и суверенного государства - это заслуга не только нескольких последних лет. Нашу государственность сформировали соглашения 1278 и 1288 годов. Именно в этот момент закладывается камень в режим соправления над Андоррой, что лежит в основе нашей независимости. У страны два правителя: с одной стороны - граф Фуа, представлявший французов, и с другой стороны - епископ Урхельский, представлявший испанцев. Они приняли решение о том, что территорией Андорры будут управлять совместно и неделимо.

В Андорре было принято решение учредить Ассамблею, предшественницу нынешнего Генерального совета, то есть парламента Андорры. В 1419 году создается Земельный совет. Все это дает нам основание гордиться тем, что мы обладаем одним из старейших парламентов Европы, и с момента его зарождения до дальнейшего превращения в Генеральный совет его функции становились лишь более значимыми. Так развивался ход событий вплоть до 1993 года, когда была принята наша действующая конституция, закрепившая статус Андорры как парламентского княжества под совместным управлением, наделившая каждого из соправителей символическими и почетными полномочиями. Таким образом, Генеральный совет вобрал в себя все полномочия современного парламента в рамках социального правового демократического государства.

А как складываются отношения правительства Андорры с главами государства - Урхельским архиепископом, представителем испанской религиозной власти, и президентом Франции Макроном? Бывают ли они здесь, в чем проявляется их управление? Ведь ситуация является уникальной.

Ксавьер Эспот Самора: С 1993 года, с момента принятия конституции Андорры, мы уже не находимся под управлением двух князей - то есть президента Французской Республики, с одной стороны, и епископа Урхельского, с другой - у них остались сугубо символические, почетные функции, как, например, у короля Испании или у королевы Великобритании. Они по сути могут только подписывать законы, принимаемые парламентом, а также наделены небольшой частью действительной власти, очень ограниченной, состоящей в назначении какого-нибудь кандидата в Высший совет правосудия или в Конституционный суд страны. На этом их реальная роль заканчивается и начинается чисто символическая - выступать своего рода арбитрами между учреждениями.

Сегодня Андорра социальное правовое демократическое государство. Вся власть берет свое начало из народного суверенитета и передается парламентариям, составляющим Генеральный совет.

А как избирается парламент и как формируется власть в современной Андорре?

Ксавьер Эспот Самора: Как я уже отмечал, Андорра - демократическое правовое социальное государство, что прекрасно соотносится с наличием двух правителей, которые совместно и неразделимо являются главами этого государства. И поэтому по своей форме правления Андорра не является республикой, поскольку она управляется двумя князьями. Но это парламентская демократия и замечательно консолидированная, так же как и Испания, пример которой я приводил: Испания - парламентская монархия, не республика - но тоже правовое социальное демократическое государство. Наш Генеральный совет, то есть наш парламент наделяется властью из народного суверенитета и обладает исключительными полномочиями в области законотворчества. Парламент назначает или наделяет большинством голосов главу правительства (должность, занимаемая мной) - что равнозначно главе правительства в стране с другой формой правления. Таким образом, глава правительства и назначаемые им министры, подотчетные парламенту, представляют исполнительную власть. А Генеральный совет представляет собой власть законодательную. Также имеется независимая и беспристрастная судебная власть - то есть налицо все ингредиенты продвинутого консолидированного демократического государства.

С октября этого года между Андоррой и Россией будет введен безвизовый режим

Очень интересно, но и очень сложно. И еще вопрос. Почему Андорра, не являясь членом Евросоюза, использует евро? Как складываются ее отношения с Евросоюзом и почему Андорра не является его членом? Не может в него вступить или не хочет? И каковы сегодня приоритеты внешней политики правительства Андорры?

Ксавьер Эспот Самора: Такова реальность: Андорра - часть европейского пространства, и мы находимся между двумя странами со значительно более обширной территорией - странами - полноправными членами Европейского союза. Поэтому традиционно на протяжении уже многих лет Андорра стремится приблизиться к Европейскому союзу, что проявилось, например, в 1990 году в качестве подписания Таможенного соглашения с Евросоюзом, все еще имеющего силу, а затем подписания в начале 2000-х Соглашения о сотрудничестве, за которым последовало Валютное соглашение, которое не только позволило использовать евро в качестве основной денежной единицы Андорры, на том же основании, как и раньше использовались французский франк и испанская песета, но и самостоятельно чеканить евро. Мы уже давно встали на путь приближения к Европейскому союзу, но нам бы хотелось продвинуться на этом пути, и именно поэтому несколько лет назад мы инициировали переговоры о заключении Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, которое, хотя оно все еще находится на стадии обсуждения, позволит нам вступить на внутренний рынок Европейского союза. Стоит упомянуть, что переговоры, ведущиеся с Европейским союзом, не являются исключительно двусторонними. Помимо нас в них участвуют также два малых государства Европы - Монако и Сан-Марино. Надеемся, что в ближайшие несколько лет этот процесс завершится и Соглашение вступит в силу и будет приведено в исполнение после его представления на национальный референдум. Это вхождение на рынок не будет означать, что мы станем членами Евросоюза, а всего лишь то, что составим часть внутреннего европейского рынка, по примеру тех государств, которые входят в Европейское экономическое пространство, а именно Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Господин премьер-министр, вы заняли свой пост несколько месяцев назад. Каковы ваши самые, скажем так, важные планы?

Ксавьер Эспот Самора: Я в этой должности месяц и несколько дней. Одно из приоритетных направлений деятельности - это подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что даст нам возможность принадлежать интегрированному уважаемому равному рынку, а также позволит диверсифицировать и наш рынок. Рынок Андорры в настоящее время достаточно устойчив в секторе туризма, торговли, банковского дела, строительства. Соглашения об ассоциации и вступление на рынок помогут диверсифицировать нашу экономику. Другая задача - это устойчивость государственных пенсий. Здесь, очевидно, нужно провести ряд реформ, чтобы гарантировать получение пенсий последующими поколениями - нашими детьми и внуками, а также необходимость разрешения вопросов старения населения, подорожания медицинских услуг. В области здравоохранения у нас также много задач и вызовов.

И, конечно же, перед нами всегда стоит задача консолидации и поддержания процветания, по мере возможности, традиционные секторов нашей экономики. Нам необходимо разнообразить наше туристическое предложение и усилить уже и так имеющуюся привлекательность Андорры для туристов в частности и для русских туристов. Мы должны обеспечить поддержку нашему банковскому сектору, охватывающему 20 процентов нашего ВВП, оказать эту сектору поддержку в период значительных перемен, когда Андорра уже не представляет собой налоговый рай и когда наша страна полностью вовлечена в процесс автоматического обмена налоговой информацией.

Каков современный андоррец? Расскажите о его характере и приоритетах.

Ксавьер Эспот Самора: Андоррец - человек толерантный, гордится своей многовековой историей, культурой. Но вместе с тем это не мешает ему воспринимать и уважать культуру и взгляд других людей на мир. Возможно, это и есть наиболее отличительная черта андоррцев. Мы народ, который в силу исторических причин тесно связан с природой, с сельским хозяйством, скотоводством - со всем тем природным наследием, являющимся одним из ценнейших активов Андорры, и именно поэтому мы уже давно вовлечены в процесс энергетического перехода и борьбы с изменением климата. Ведь это наше природное наследие, и мы видим своей целью сохранение его не только в Андорре, но и во всем мире.

В России большой интерес к Андорре, и в эти дни я видел здесь, на улицах, несколько машин даже с московскими номерами. Что должно сделать ваше правительство, чтобы все больше наших туристов приезжало в Андорру, чему, как мы уже говорили, поможет введение с октября безвизового режима?

Ксавьер Эспот Самора: Андорре есть много чего предложить туристам из России, у нас имеются горнолыжные курорты. Они одни из лучших в Пиренеях. У нас доступные по сравнению с соседними странами цены, ввиду низкого уровня налогов на потребление, что делает этот сектор весьма привлекательным. Наша страна также располагает прекрасными ресторанами и отелями, лучшими в нашем регионе. У Андорры имеются все задатки настоящего туристического рая. И если приводить статистику, а Андорру посещает более 8 миллионов туристов в год, мы готовы принимать еще больший поток гостей, в том числе из дальних стран. Все это должно сопровождаться благоприятной визовой политикой. Как бывший министр внутренних дел, да, и есть еще и объективная статистика, подтверждающая, что Андорра - одна из наиболее безопасных стран в мире. Полагаю, мы занимаем здесь первое или второе место в мире. Многие люди, не только из Европы, но из всего мира, принимают решение переехать в Андорру, не только из-за низких налогов, но и из-за высокого уровня безопасности граждан. Кражи, хищения - почти исключительные явления. Статистику в области безопасности мы стараемся не только поддерживать, но и улучшать. Хотя улучшить ее не так легко, потому что в Андорре и так почти полностью искоренена преступность. Мы знаем, насколько это ощущение покоя важно не только для лиц, проживающих в стране: в Андорре люди паркуют машины и оставляют их открытыми или не закрывают входную дверь и никогда ничего не происходит. Думаю, это создает атмосферу покоя. Профессионализм полицейских структур высок.