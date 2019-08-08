Президент Киргизии дал оценку статусу Атамбаева

Статус экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления, заявил во время выступления на внеочередной сессии парламента киргизский президент Сооронбай Жээнбеков.

По словам Жээнбекова, до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении.

Напомним, в среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата экс-президента Атамбаева. Однако охранявшие его резиденцию сторонники не позволили это сделать и взяли в заложники шестерых бойцов штурмового подразделения. После этого начались столкновения между милицией и активистами, которые выступают в поддержку Атамбаева.