Президент Латвии внешне спокоен, пока оборона в руках Пабрикса

Главным бастионом для опустошенной за истекшие десятилетия Латвии министр обороны Андрис Пабрикс и вновь избранный в этом году президент Эгилс Левитс единодушно признали 8 августа не Бастионную горку в центре столицы, возведенную еще в Средние века, а те скромные два процента, правда, от валового внутреннего продукта, которые в ущерб населению и выкроили в парламенте этой прибалтийской державы на оборонный бюджет.

Дело в том, уточняют местные обозреватели, что, продолжая ряд встреч с членами кабинета министров, глава государства встретился с 53-летним министром, чтобы обсудить участие ЛР в международных операциях, а также "создание всеобъемлющей оборонной системы страны". Как и следовало ожидать, в ходе беседы президент высоко оценил достижения вооруженных сил и их сотрудничество с партнерами по НАТО.

А чтобы у вновь избранного лидера республики не оставалось сомнений в правильности избранного курса, министр намекнул, что любые попытки сократить милитаристский аппетит будет существенно угрожать "нахождению военной группировки НАТО в Латвии, в которой в настоящее время представлены девять армий". Более того, добавил министр, это "определенно угрожало бы трансатлантическим связям, присутствию американцев здесь со своими вертолетами".

Аппетит, как известно, приходит во время еды. Поэтому политолог по образованию и военный иерарх по занимаемой должности, нашел в ведомстве и узкие места, пожаловавшись на скудность территорий для военных маневров. Адажский полигон под Ригой, признался он, хоть и считается одним из лучших в Северной Европе, перегружен. "Нам нужны дополнительные площади в Алуксне, в Латгалии и в Курземе", - загибал пальцы глава Минобороны. Более того, он дал понять, что и предусмотренные бюджетом два процента для вооруженных сил тоже - "кошкины слезы".

С этими цифрами Латвия, убежден министр, прошедший школу брюссельского парламентаризма, не решит проблемы противовоздушной обороны и береговой охраны. Он много раз утверждал, что условные два процента - только условный минимум для национальной безопасности, пишет mixnews.lv.

"Мы можем вкладывать деньги в оружие и боеприпасы, но если у нас нет транспорта, мест для тренировки, баз и экипировки, то мы не можем развиваться дальше. В следующем году в это направление планируется вложить много средств", - рапортовал министр национальным изданиям. Правда, ряд военных аналитиков признают абсурдность подобных проектов. Зачем, утверждают они, увеличивать расходы на оборону, если все, что могут делать латвийские военнослужащие, - выступать в качестве обслуги более дееспособных сил НАТО.

Кстати, еще в конце прошлого года главы трех балтийских военных ведомств сообщили о готовности нарастить затраты на оборону сверх установленной планки в два процента. Латвия, Литва и Эстония продолжают регулярно заявлять о необходимости тратить больше денег на оборону в связи с якобы возросшей агрессией России. Хотя Москва регулярно подчеркивает, что не имеет наступательных планов ни в одном из регионов мира, в том числе, и на янтарном побережье Балтийского моря.