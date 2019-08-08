Проектировщиков и инженеров избавят от дублирующих норм

Минстрой станет единым каналом по утверждению нормативно-технических документов в сфере строительства.

Сейчас эти полномочия он делит с другими ведомствами (МЧС, Роспотребнадзором и другими). О том, почему необходим единый реестр нормативно-технических документов в строительной сфере, "РГ" рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

В последнее время в правовое регулирование строительства внесены значительные изменения. Как они повлияют на рынок, на скорость и качество строительства?

Дмитрий Волков: Новое регулирование было введено всего месяц назад, и пока рано оценивать его влияние на рынок. Кроме того, регулирование как инструмент влияния на рынок в целом ограниченно важно. Кроме регулирования есть еще и правоприменение, которое в строительстве играет точно не меньшую роль, а может быть, и большую. Мы проанализируем в течение полугода-года после того, как изменения были приняты, как они повлияли на рынок, и только после этого будем делать выводы. То есть оценить результат можно будет не раньше июля следующего года.

Какие проблемы есть, на ваш взгляд, в техническом регулировании строительства?

Дмитрий Волков: Основная проблема заключается в том, что мы создали большое количество источников, которые порождают требования как добровольного, так и обязательного характера, которые используются при проведении экспертизы проектной документации при строительстве. Среди этих источников МЧС, минстрой, минтранс, Роспотребнадзор, но есть еще и другие, их достаточно много. Поскольку каждый орган власти действует в рамках своей компетенции и интересов той отрасли, которой он занимается, очень часто эти документы выходят с дублирующими или противоречащими друг другу нормами. В частности, в сводах правил МЧС и минстроя мы, работая в рамках межведомственной рабочей группы, выявили больше 200 таких противоречий и дублирований. Это сильно затрудняющий работу проектировщиков и строителей эффект, который накопился за последние годы.

Сложившаяся ситуация сильно отличается от системы, которая существовала раньше, когда было так называемое одноканальное регулирование. Кто бы ни инициировал изменение требований нормативно-технического или нормативно-правового характера, которые устанавливают обязательные требования при строительстве, он все равно проходил через один канал, тогда это был Госстрой. Лишившись этого одного канала и одной четкой и однозначной процедуры согласования, мы пришли к тому, что у нас десятки тысяч документов. В этом очень сложно разобраться.

Минстрой создаст единый реестр нормативно-технических документов в строительстве

У нас есть поручение президента, которое было дано еще в 2016 году и предписывает исключить возможность выпуска таких документов без согласования минстроем. Идея исполнения поручения заключалась в том, чтобы изменить технический регламент о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ), но сделать это не удалось, потому что не удалось договориться в течение прошедших двух лет.

Что сегодня делается для решения этой проблемы?

Дмитрий Волков: Мы пошли вот каким путем. Первое, что мы сделали, - понимая, что дискуссия о регламенте будет продолжаться, - записали в Градостроительный кодекс создание реестра документов. Этот реестр носит информационный характер. Была идея сделать его отсекательным: если документа в реестре нет, то он и не действует. Но решили пойти более мягким путем. Новые документы органы государственной власти в него обязаны сдавать. А все документы, которые уже есть, мы сами должны найти и подгрузить в этот реестр. Это все документы, которые содержат требования, которые могут быть использованы при экспертизе проектов.

Пока мы работаем над реестром в пилотном режиме, в следующем году будем делать его частью федерального сегмента государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Второе - мы вместе с минюстом поработали над формулировкой в постановление правительства N 1009, которое регулирует порядок согласования ведомственных нормативно-правовых актов. Согласованная формулировка предусматривает, что все, что касается иных правил безопасности, кроме тех, что в техрегламенте, должно согласовываться с минстроем. Это, прежде всего, санитарно-эпидемиологические нормы, нормы атомной безопасности, антитеррористической и прочие - все, что входит в предмет экспертизы.

Следующий шаг - то же самое мы планируем записать в постановление правительства N 624, которое регулирует деятельность технических комитетов в части стандартизации. Чтобы невозможной была ситуация, когда какой-то технический комитет из лучших побуждений принимает стандарт без согласования с профильным Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство", без согласования с федеральным органом исполнительной власти.

К сожалению, это общая практика работы многих ТК, обвинения в закрытости предъявлялись и к ТК 465, поэтому мы предприняли шаги для изменения ситуации.

У нас есть ужасающие случаи. Например, один из технических комитетов принял стандарт, который изменяет требования к арматуре. Он не был согласован ни с минстроем, ни с минтрансом, ни с техническими комитетами, которые плотно работают с ТК 465. В итоге сложилась ситуация, при которой "вне закона" оказались целые классы специально разработанной арматуры. В результате мостовики остановились, многие строители не могут закупить арматуру, потому что этот стандарт отменил давным-давно действующий стандарт. Он был вполне годный, его нельзя было отменять. Такие вещи мы сейчас вылавливаем и боремся с ними по отдельности. А хотим сделать систему, чтобы нельзя было без согласования с минстроем выпускать такие акты.

Это мы наводим порядок на низовом, практическом уровне. А дальше мы продолжим работать над техническим регламентом. По-прежнему настаиваем на том, чтобы действовали четкие, понятные строительные нормы - не отсылка к пункту сводов правил, а отдельные строительные нормы. Мы также выстраиваем межгосударственный технический регламент с коллегами по ЕАЭС.

Эта работа нужна, чтобы участникам рынка было понятно, куда смотреть, где искать документы, которые необходимо применять. Без этого невозможен будет наш следующий шаг - перевод всего этого в машиночитаемый вид и внедрение информационного моделирования и других технологий, связанных с информатизацией строительной отрасли. Потому что пока у нас непонятно что действует, непонятно и как это автоматизировать.

Саморегулируемые организации должны заниматься реестрами специалистов. Сейчас они формируются по формальным признакам - стаж, образование

Что касается работы над сводами правил и ГОСТами, мы продолжаем работать в рамках нацпроекта. Там достаточно много работы, более 700 документов надо актуализировать. Это работа будет идти вместе с федеральными органами исполнительной власти - минтрансом, МЧС. Мы намерены с каждым выстроить отдельное взаимодействие, чтобы выпускать согласованные документы.

Как на рынок повлияло создание строительных СРО? Какие функции они взяли на себя, а какие еще могли бы взять?

Дмитрий Волков: СРО пережили несколько реформ, последняя заключается в том, что СРО построены по региональному принципу, создано два компенсационных фонда - по возмещению обязательств и возмещению вреда. Это навело определенный порядок в самой деятельности СРО, которых сейчас более 200. Стала понятна функция, которую несут эти организации: благодаря СРО мы имеем реестр генподрядчиков и реестр специалистов, а также сформированные и надежно защищенные компенсационные фонды по возмещению убытков, которые гарантируют заказчикам работу генподрядчиков и строительных организаций.

Чего мы не получили, на мой взгляд? Недостаточно участие СРО в допуске на рынок. Мы так и не добились того, чтобы происходила положительная селекция подрядчиков и проектировщиков. Она через институт СРО пока не происходит, СРО не влияют в достаточной степени на то, чтобы хорошие подрядчики оставались на рынке, а плохие уходили. И инструментов у них таких нет.

А какие это могли бы быть инструменты?

Дмитрий Волков: Это большая интегрированность СРО в строительство, во взаимодействие с надзором. Если строитель плохо строит, и надзор предъявляет к нему претензии, чтобы СРО могли к таким компаниям предъявлять санкции. Или повышенные обязательства у них бы были, например, больший объем участия в компенсационных фондах. Или вообще были бы инструменты их удаления с рынка.

Формально часть инструментов есть, но на практике они не применяются, не отлажены и у проектировщиков, и у строителей.

Вторая важная вещь, которой СРО должны заниматься, - это реестры специалистов. Сейчас туда записаны люди по формальным характеристикам - стаж, опыт и образование. То есть имеешь строительное образование, 10 лет отработал - ты специалист. А если 9,5 года отработал и у тебя техническое образование - не специалист. Это рождает множество перекосов и совершенно никак не учитывает требования жизни. Сейчас у людей огромная вертикальная мобильность, они переобучаются, переквалифицируются, необязательно получая высшее профильное образование.

Это серьезнейшая проблема, и стратегическая задача - выстроить систему компетенций и квалификаций в строительной отрасли на базе Национальной системы квалификаций, которая начнет работать с 1 января, и на базе государственной аттестации по тем специальностям, которые имеют критическое влияние на безопасность. По экспертам у нас есть государственная аттестация, по этой же аналогии мы планируем аттестовывать главных инженеров и главных архитекторов проектов, главных технологов и главных изыскателей. Чтобы все эти люди допускались к процессу государством, а к допуску прилагалась ответственность за принимаемые решения.

Например, сейчас по закону главные инженеры проектов могут вносить изменение в проект, если не нарушаются установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации (п. 3.8 ст. 49) условия. Мы подготовили и вывесили на публичное обсуждение соответствующий приказ, где говорим, что такой ГИП должен по квалификации равен эксперту: должен получить аттестацию по направлению, по которому планирует работать.

В дальнейшем мы планируем ввести отдельную аттестацию в Градостроительный кодекс, чтобы навести порядок в системе определения компетентности специалистов.

Когда это заработает?

Дмитрий Волков: Приказ проходит установленные процедуры. Если все пойдет по плану, в сентябре мы его примем. А вот изменения в Градостроительный кодекс мы будем вводить после того, как сформируем концепцию этих изменений, над которой сейчас работают несколько групп специалистов. Мы ее сформируем на площадке минстроя в августе, представим общественности и другим министерствам, согласуем. Думаю, до конца года с соответствующими законопроектами будем заходить. Сначала нужно выстроить саму систему, до этого спешить мы не будем.