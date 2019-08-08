У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Против Apple в России возбуждено дело

Текст:   Антон Благовещенский
08.08.2019,  
11:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple. Инициатором стала "Лаборатория Касперского", разработчик решений для защиты данных.

Как пишет ТАСС, дело возбуждено в связи с действиями Apple на рынке iOS-приложений. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что компания необоснованно отклонила версии приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в результате чего программа лишилась части функциональности.

В то же время Apple внедрила приложение с аналогичными возможностями - Screen Time ("Экранное время") в iOS 12.

ФАС, рассмотрев материалы, пришло к выводу, что действия Apple (применение неопределенных требований к программному обеспечению и отклонение версий приложений) содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке iOS-приложений.

 

Сложно поверить. В iPhone вернут сканер пальца Touch ID
Apple перестала слушать, что говорят владельцы iPhone. Почему это важно

Дело будет рассматриваться 13 сентября текущего года. Отмечается, что с отклонением или ограничением функциональности приложений после запуска функции "Экранное время" столкнулись и другие разработчики.

Удаление приложений для родительского контроля началось в апреле нынешнего года. В Apple объясняли свои действия требованиями безопасности. До появления "Экранного времени" в iOS приложение Kaspersky Safe Kids находилось в магазине App Store около трех лет и не вызывало вопросов, отмечают в "Лаборатории Касперского".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Apple
В Сети появились "живые" фотографии Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ 07.08.2019
Бывший эксклюзив PlayStation неожиданно стал доступен на iOS по низкой цене 06.08.2019
Сложно поверить. В iPhone вернут сканер пальца Touch ID 05.08.2019
приложения
Фото: Blizzard/YouTube
Разработчики World of Warcraft взбесили фанатов игры 07.08.2019
Лучше чем FaceApp. Нейросети научились делать из фото произведения искусства 19.07.2019
Потерянных собак найдут по отпечатку носа 15.07.2019
ФАС
ФАС возбудила дело против российской структуры Samsung 12.02.2019
ФАС заподозрила Samsung в координации цен на мобильные телефоны 17.09.2018