Против Apple в России возбуждено дело

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против компании Apple. Инициатором стала "Лаборатория Касперского", разработчик решений для защиты данных.

Как пишет ТАСС, дело возбуждено в связи с действиями Apple на рынке iOS-приложений. В "Лаборатории Касперского" утверждают, что компания необоснованно отклонила версии приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в результате чего программа лишилась части функциональности.

В то же время Apple внедрила приложение с аналогичными возможностями - Screen Time ("Экранное время") в iOS 12.

ФАС, рассмотрев материалы, пришло к выводу, что действия Apple (применение неопределенных требований к программному обеспечению и отклонение версий приложений) содержат признаки злоупотребления компанией своим доминирующим положением на рынке iOS-приложений.

Дело будет рассматриваться 13 сентября текущего года. Отмечается, что с отклонением или ограничением функциональности приложений после запуска функции "Экранное время" столкнулись и другие разработчики.

Удаление приложений для родительского контроля началось в апреле нынешнего года. В Apple объясняли свои действия требованиями безопасности. До появления "Экранного времени" в iOS приложение Kaspersky Safe Kids находилось в магазине App Store около трех лет и не вызывало вопросов, отмечают в "Лаборатории Касперского".