Раскрыты способы понять язык кошек

Язык кошек можно понять по тональности и продолжительности мяуканий, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

Сообщается, что короткие звуки, издаваемые кошкой, скорее всего обозначают приветствие или желание поиграть, а мурлыкание или урчание говорят о том, что животное доверяет человеку. А вот длинное и низкое мяуканье - повод насторожиться, так как это может свидетельствовать о том, что кошка испытывает боль.

Также в пресс-службе отметили, что разговаривать с кошками лучше высоким тоном, так как низкую тональность они воспринимают как агрессию или недовольство. Кроме того, животных не следует настойчиво гладить - лучше просто протянуть руку, показав свои намерения. Тогда кошка сама подойдет к человеку и позволит себя погладить.