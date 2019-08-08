Рассекречена зарплата российских космонавтов

Заработная плата российских космонавтов сопоставима с той, что получают астронавты NASA и их коллеги из Европейского и Канадского космических агентств, а также Японского агентства аэрокосмических исследований. Об этом сообщили в "Роскосмосе" и сослались на "Положение о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации".

Согласно этому документу, с которым ознакомились "Известия", оклад у кандидата в космонавты равен 60,9 тысячи рублей, у космонавта - 63,8 тысячи, у инструктора-космонавта - 88,45 тысячи.

Им также положены надбавки до 25% и так называемая тринадцатая зарплата в конце года. Еще космонавты получают надбавки в зависимости от числа их полетов в космос. Они могут доходить до 120% от оклада. Кроме того, за полеты платят единовременное денежное вознаграждение.