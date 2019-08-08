ЦИК рекомендовал отклонить жалобу Галяминой на выборы в Москве

В связи с недостаточным количеством достоверных подписей избирателей рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Юлии Галяминой, которая обжаловала отказ ей в регистрации на выборах в Мосгордуму.

В четверг глава ЦИК Элла Памфилова провела очередное открытое заседание рабочей группы Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб. На повестке была жалоба Юлии Галяминой, которая в качестве самовыдвиженца баллотировалась по одномандатному округу №9, но получила отказ в регистрации из-за брака в подписях.

Сама Галямина на заседании рабочей группы отсутствовала, поскольку отбывает административный арест за участие в несанкционированном митинге. Ее представитель, юрист Андрей Тамурка, заявил, что подписи в поддержку кандидата собирались честно, а вот их проверка через базу МВД и на уровне почерковедов у него вызывает сомнения. Он заявил, что многие ошибки находятся не в подписных листах, а внутри самой базы МВД. И даже назвал это "шулерством".

Зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ольга Кириллова считает эту критику как минимум безосновательной. "Базы МВД - это унаследованные базы миграционный службы и единственный государственный официальный учет населения со всеми реквизитами", - заявила она. При этом, добавила Кириллова, могут возникать технические ошибки при вводе данных с листа в систему ГАС "Выборы", но все они были выявлены и зачтены в пользу кандидата.

Это подтвердила секретарь ЦИК Майя Гришина. Она обратила внимание на то, что ошибки при вводе возникают в связи с тем, что подписной лист заполняется от руки и часто неразборчивым почерком, но "по итогам перепроверки на уровне Мосгоризбиркома и ЦИК эти ошибки сняты". И сейчас, по ее словам, ни одной подписи, признанной недействительной по этому основанию, нет.

Элла Памфилова также заявила, что "абсолютно все разночтения между данными, введенными в ГАС "Выборы", и той информацией, которую представило МВД, наши сотрудники лично проверили на соответствие оригиналам подписных листов".

Всего же по итогам перепроверки Центризбирком предложил вернуть кандидату 67 подписей. Памфилова спросила представителя кандидата, есть ли у него другие обоснованные, аргументированные предложения вернуть какие-то подписи. Тот выразил готовность защитить еще 71 подпись. По существу это ничего не меняло, поскольку для регистрации Юлии Галяминой не хватало 322 подписи.

Кроме того, ЦИК изучил копии 30 паспортов избирателей, представленных командой Галяминой в доказательство чистоты 30 собранных подписей. При этом в 12 случаях подписи и так были засчитаны в пользу кандидата, а в большинстве случаев копия паспорта подтверждала как раз то, что данные в подписном листе недостоверны, прокомментировал начальник управления аппарата ЦИК Алексей Нестеров. "Мы направили дополнительный запрос в МВД, в результате из этих 30 можно вернуть 5, - сказал он. - То есть крупных ошибок в данных МВД мы не выявили. Мы выявили как раз подтверждение".

"Вот у меня копия паспорта одного из избирателей, - привел конкретный пример зампред ЦИК Николай Булаев. - Видно, что его росписи в подписном листе и в копии паспорта совершенно разные. Более того, избиратель не помнит дату своего рождения". "Так с чьей стороны шулерство?" - спросил он, обращаясь к представителю кандидата.

Что касается 71-й оспариваемой подписи, ЦИК выразил готовность сверить их к утру пятницы. Еще 175 подписей у кандидата забраковано окружной комиссией на основании почерковедческой экспертизы. Элла Памфилова согласилась дополнительно проверить и их. С учетом этого окончательное решение будет принято на заседании комиссии в пятницу, 9 августа. А предварительно рабочая группа ЦИК рекомендовала в удовлетворении жалобы Юлии Галяминой отказать.