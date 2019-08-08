Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении своего подзащитного.

Решение об УДО по так называемому "делу реставраторов" вступит в силу через десять дней. Однако бывший замминистра останется под стражей в рамках другого уголовного дела - о хищении при строительстве и реставрации зданий Эрмитажа, по которому он был арестован в прошлом году.

Согласно постановлению, суд учел признание вины и раскаяние Пирумова в рамках "дела реставраторов", возмещение им ущерба министерству культуры, отсутствие взысканий за время нахождения в заключении, а также его благотворительную деятельность.

Напомним, экс-чиновник первоначально был осужден по "делу реставраторов" за участие в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Он получил полтора года колонии. Но по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей, Мосгорсуд в конце января ужесточил срок наказания до 3 лет колонии.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей. Причем два других фигуранта - бывший глава департамента минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено новое обвинение - в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.

Еще семь фигурантов этого дела были приговорены к условным срокам или освобождены от реального наказания по тем же обстоятельствам, что и Пирумов.

Между тем правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова - еще одного предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца.