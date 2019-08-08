Георгий Победоносец вернулся на фасад Политехнического музея

Триптих "Аллегория хозяйственного труда" и барельеф с изображением Георгия Победоносца можно снова увидеть на северном фасаде Политехнического музея, сообщил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Политехнический музей - знаковый московский памятник. Реставрация живописного панно и барельефа стала одним из важнейших этапов возвращения фасадам исторического облика. Кропотливые работы продолжались около трех месяцев", - сказал Емельянов.

По словам главы ведомства, площадь этих панно составляет 15 квадратных метров. Работать реставраторам приходилось прямо на высотных строительных лесах, а барельеф диаметром почти два метра воссоздавали в мастерских.

Чтобы восстановить барельеф, специалисты изучили огромный массив архивных данных и фотографий.