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08.08.2019 21:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Концертный зал "Зарядье" стал проектом года в области строительства

Текст: Любовь Проценко

"Лучшим реализованным проектом года" в области строительства стал кино-концертный зал "Зарядье". Награждая победителей одноименного конкурса, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил присутствующих с наступающим Днем строителя, который празднуется в ближайшее воскресенье. Он сказал, что за объекты, выдвинутые эту награду, проголосовало не только профессиональное жюри, но и около миллиона москвичей.

День строителя по его словам по-настоящему народный праздник. В этой отрасли в городе так или иначе задействованы около 800 тыс. человек: " Это большая часть экономики города, по строительной отрасли  судят о развитии городов, регионов и стран. Вы создаете, создавали наше прошлое, создаете настоящее и будущее нашего города. Спасибо от имени москвичей, уважаемые строители, за вашу работу, хочу пожелать вам счастья, успехов", - добавил Собянин.

Говоря же о кино-концертном зале "Зарядье", он назвал его новым символом Москвы: "Уникальный проект, который органично интегрирован в центре города, в парковой территории Зарядья".

Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве

По словам Собянина, в столице строится так же огромное количество спортивных объектов. За последние годы появился стадион футбольного клуба ЦСКА "ВЭБ-Арена", реконструированы "Лужники", невозможно   не заметить старый-новый стадион "Динамо", который сохранил элементы исторического стадиона, что очень важно. Спасибо проектировщикам, строителям, которые сумели это сделать. Появился суперсовременный объект, который стал еще одним символом спорта нашей страны".

В области реставрации строительного объекта по его словам  победил павильон "Космос" на ВДНХ.

Напомним, начиная с 2015 года, победители по 12 номинациям определяются решением городской конкурсной комиссии и открытым общегородским голосованием через портал "Активный гражданин", интернет-сайт конкурса или на выставке проектов-участников в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.

В 2018 году в конкурсе приняло участие 92 проекта - из числа объектов, разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. В финал конкурса вышло 36 проектов. В открытом общегородском голосовании приняли участие в общей сложности около миллиона человек.

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