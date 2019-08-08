МЧС Москвы предупредило об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по Москве разослало экстренное предупреждение. Причина - ухудшение погоды.

По прогнозам синоптиков, с 21.00 8 августа ожидается мощный ливень и шквалистый ветер до 20-25 м/с. Непогода задержится в Москве до 18.00 9 августа. В МЧС в связи с этим советуют автомобилистам снижать скорость и держать дистанцию, чтобы избежать ДТП. Не стоит также парковать свою машину у деревьев. Пешеходам же настоятельно рекомендуют держаться подальше от огромных рекламных щитов и высоких деревьев.