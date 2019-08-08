Медики предупредили о сильных скачках атмосферного давления

В Москве прогнозируются колебания атмосферного давления в четверг и пятницу. По прогнозам синоптиков, к утру 9 августа столбик покажет экстремально низкое значение, но до конца пятницы давление повысится на 10 мм. В свою очередь медики предупреждают жителей столицы, что в этот период возможно резкое ухудшение самочувствия - слабость и проблемы со сном, и рекомендуют избегать стрессов и физических нагрузок, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

Как правило, колебания атмосферного давления чувствуют на себе большинство людей. Даже здоровые москвичи, по словам Тяжельникова, могут ощущать слабость, сонливость или, наоборот, страдать бессонницей. При этом у больных людей резкие перепады атмосферного давления могут вызвать и более серьезные осложнения. В зоне риска люди с заболеваниями органов дыхания, перенесшие инсульт, заболеваниями сосудов. Прежде всего, им нужно избегать переутомления и стрессов, а чтобы восстановить режим сна на ночь врач рекомендует пить травяной чай.

"Необходимо утром и вечером измерять свое давление, принимать своевременно прописанные лекарственные препараты. И гипертоникам, и гипотоникам необходимо в эти дни отказаться от физической нагрузки. Желательно спать не менее восьми часов", - говорит он.

Желательно также воздержаться от управления транспортом и от любых рискованных занятий, требующих концентрации внимания, а также по возможности отложить авиаперелеты.

Обратить внимание следует и на рацион питания. Гипертоникам - увеличить количество фруктов и овощей, содержащих калий. Меньше пить и отказаться от соленого. Гипотоникам - начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты.