Новости

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны 18:24
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект 18:16
В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
В инкерманском камне возрастом 70 млн лет нашли медные "пули" 17:47
В Германии пройдет суд над 92-летним пекарем-нацистом 17:42
Офтальмологи рассказали, как сберечь зрение до старости 17:41
Заключительный сезон телесериала "Родина" выйдет в следующем году 17:40
"Феномен бороды": зачем мужчине борода и как ее воспринимают женщины 17:40
Прокуроры будут пресекать действия организаторов и участников незаконных акций 17:39
Москвичей предупредили о таксистах-"оборотнях" 17:39
Специалисты Росстата начали обход улиц для подготовки к переписи 17:35
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы 17:35
На Дону поисковики во время раскопок обнаружили немецкие бункеры 17:32
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском 17:29
Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки 17:25
В Коми борца с наркотиками госпитализировали с передозировкой 17:23
Создатели World of Tanks пригласили россиян на грандиозное мероприятие 17:10
Двинской залив Белого моря закрыли для судов после ЧП в Северодвинске 17:08
Kia продает тысячу кроссоверов Seltos в сутки 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 17:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичей предупредили о таксистах-"оборотнях"

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве участились случаи мошенничества в сфере такси, сообщает пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на руководителя ведомства Вадима Юрьева.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

"Распространяется ситуация, когда несколько автомобилей такси работают под одним аккаунтом, не все из этих автомобилей имеют лицензию или могли быть заблокированы за нарушения - это небезопасно", - предупреждает Юрьев.

По его словам, ЦОДД начал работу по отслеживанию таких нарушителей, чтобы у пассажиров были достоверные данные о водителях такси. Поможет в этом Интеллектуальная транспортная система (ИТС) Москвы, которая способна вычислить "аномальные" передвижения водителей. Потом данные проверяются через систему фотовидеофиксации, после чего формируется отчет с рекомендациями по блокировке аккаунтов. В ближайшее время такой отчет получат агрегаторы такси.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Правила работы такси
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-президент Киргизии сдался властям
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Против Apple в России возбуждено дело