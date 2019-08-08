Москвичей ждут сильные дожди и порывистый ветер

В столичном регионе в первую половину дня в четверг, 8 августа, будет комфортная погода. А ближе к вечеру, после 18.00, погода начнет портиться, от этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Как сообщают синоптики, к середине дня воздух сможет прогреться до +21...+25 градусов. В вечерние часы столбик термометра не упадет ниже +18 градусов, в ночь на пятницу около +15...17 градусов. Временами днем смогут пройти слабые дожди, однако к вечеру погода начнет стремительно ухудшаться. Ожидается порывистый ветер со скоростью до 23 м/с, будет идти сильный дождь. Наиболее сильно погода испортится около 8-9 вечера. Непогода продлится до утра пятницы, и днем в последний рабочий день недели возможны дожди, ветер не сильнее 17 м/с.

Кстати, в 2010 году 8 августа воздух прогревался до +36.1. А в 1883 году столбики термометров опустились до +5,3.