Москвичи могут выбрать программу для празднования Дня города, который будет отмечаться 7 и 8 сентября. В проекте "Активный гражданин" открылось голосований для жителей районов Митино и Новокосино. Высказать свое мнение можно до 22 августа, говорится на официальном сайте мэра.

Жители района Митино смогут определить, стоит ли проводить на День горда ретроспективную фотовыставку, конкурс достижений садоводства "Золотая осень" и концерт творческих коллективов.

А вот участники проекта из Новокосина помогут сформировать программу на 7 сентября для площадки фестивалей "Московские сезоны" на Городецком бульваре. Отдать голос можно за мастер-классы по изготовлению декоративных свечей из воска и декупажу, турниры по дартсу и настольному теннису, подвижные игры с аниматорами для детей. Выбрать можно три варианта.

По всей Москве в День города запланировано сотни интересных мероприятий.