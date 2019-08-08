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08.08.2019 16:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи могут выбрать программу для празднования Дня города

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи могут выбрать программу для празднования Дня города, который будет отмечаться 7 и 8 сентября. В проекте "Активный гражданин" открылось голосований для жителей районов Митино и Новокосино. Высказать свое мнение можно до 22 августа, говорится на официальном сайте мэра.

На сайте мэра Москвы появился раздел, посвященный музеям

Жители района Митино смогут определить, стоит ли проводить на День горда ретроспективную фотовыставку, конкурс достижений садоводства "Золотая осень" и концерт творческих коллективов.

А вот участники проекта из Новокосина помогут сформировать программу на 7 сентября для площадки фестивалей "Московские сезоны" на Городецком бульваре. Отдать голос можно за мастер-классы по изготовлению декоративных свечей из воска и декупажу, турниры по дартсу и настольному теннису, подвижные игры с аниматорами для детей. Выбрать можно три варианта.

По всей Москве в День города запланировано сотни интересных мероприятий.

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