На сайте мэра Москвы появился раздел, посвященный музеям

На официальном сайте мэра Москвы заработал раздел, посвященный музеям. Он содержит информацию о столичных музеях, галереях, усадьбах и выставочных залах, подведомственных департаменту культуры.

Отмечается, что новый раздел станет площадкой для публикации историй об уникальных музейных экспонатах и артефактах. В нем будут размещаться интервью с художниками, фотографами, сотрудниками учреждений культуры. Также планируется размещение полезной прикладной информации - например, можно будет подыскать интересный маршрут для пешей прогулки или узнать, как посетить музей бесплатно. Платформа позволит осуществить запись на обучение музейному волонтерству.

По словам исполняющей обязанности генерального директора агентства "Мосгортур" Инны Голубевой, новый раздел в первую очередь создан для того, чтобы обратить внимание москвичей и гостей столицы на так называемые малые музеи, которые далеко не всех на слуху - дом-музей Марины Цветаевой, музей истории танка Т-34 и другие.