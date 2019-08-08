Новую версию фильма "Свинарка и пастух" можно услышать на ВДНХ

Новый сценарий старого фильма написал Валерий Панюшкин, музыку к этому аудиомюзиклу сочинил композитор Леонид Андрулайтис, а продюсерами выступили театральный критик и куратор Алексей Киселев и автор недавнего бестселлера "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь, который и придумал новый МХТ - Мобильный Художественный Театр.

Этот МХТ выпускает иммерсивные спектакли для телефонов. Он не нуждается в постоянной труппе, а сценой и декорациями служат парки, улицы, бульвары Москвы и само воображение зрителя. Спектакли доступны в любое время, как только зритель захочет прогуляться по городу в необычной компании. Почти радиотеатр, с той только разницей, что слушатель не сидит у радиоточки, а с каждым новым треком перемещается к новому пункту заранее продуманного маршрута. Чем-то похоже на аудиогид в музее.

"Свинарка и пастух" в новом МХТ во многом и есть перформативный, постоянно разыгрывающий сам себя городской музей. Кроме того, еще два новых спектакля МХТ - "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" и "Мастер и Маргарита" - теперь уже доступны для скачивания.

Придуманный Валерием Панюшкиным сюжет следует маршруту, проложенному в фильме Ивана Пырьева. В ремейке действие происходит в современной Москве. Главные герои, как и в знаменитом фильме, снятом накануне и в первые месяцы войны в пространстве ВДНХ, - тоже влюбленные. Место свинарки заняла китаянка, управляющая сетью ресторанов, а вместо пастуха - американский программист, пасущий скот с помощью дронов. Герои оказываются на ВДНХ в важный момент своей жизни. И пока Чулпан Хаматова в роли гида рассказывает им об истории выставки, о судьбах ее архитектора и создателей оригинального фильма 1941 года, герои решают, кто из них важнее и чью карьеру следует предпочесть: китаянка хочет создать сеть ресторанов во Владивостоке, американец не хочет уезжать из Москвы.

Американца играет Один Байрон - американец, давно ставший одним из самых интересных московских актеров. В недавней премьере Гоголь-центра "Барокко" он грандиозно спел сложнейшую барочную арию, а задолго до того сыграл Чичикова в "Мертвых душах". Феноменально музыкальный, он создает прекрасный акустический дуэт с еще одной актрисой Гоголь-центра, китаянкой Ян Гэ, чье стремительное профессиональное развитие даже пугает.

Порой, правда, диалоги героев Байрона и Ян Гэ, перемежаемые оригинальными и новыми мелодиями, звучат как неуклюжие репризы к краеведческому докладу.

Да и сам ремейк, несмотря на драматическую судьбу самой выставки и ее первого архитектора, отправленного в ГУЛАГ, раскрывает страницы большого террора вполне лайтово. Оно и понятно, ведь проект МХТ - продут массовый и скорее образовательный, чем художественный, и тем более - публицистический. Зато ВДНХ предстает в нем даже не как декорация, а как живой персонаж, сложно развивающийся, конфликтный, непростой. Рассматривая фонтаны и знаменитые павильоны, зритель не только узнает много нового и интересного, но и устанавливает индивидуальную, особую связь с местом. История тесно переплетается с современностью, а судьбы творцов прошлого отзываются в сегодняшнем дне.

Спектакль-променад входит в большой контекст современного искусства и миросозерцания, превращающий среду обитания в огромный театр или космораму, открывающую новый взгляд на старые ландшафты.

Начинается эта экскурсия по обновленной к 80-летию ВДНХ перед главной аркой ВДНХ.

Кстати, уже в нынешнем году в приложении появятся спектакли не только для столицы, но и для других городов.