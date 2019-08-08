Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату

Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, лидерами среди муниципалитетов являются Балашиха, где губернаторская доплата положена 113 специалистам, Коломна (72 врачам), Домодедово (65), Сергиев Посад (57), Химки (52), Королев (49) и Ленинский округ (47).

Губернаторская доплата была введена в Подмосковье в прошлом году. Ее получают врачи тех специальностей, которых в больницах обычно не хватает, - участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики. Таким образом власти намерены закрыть дефицит врачей.