Прокуроры будут пресекать действия организаторов и участников незаконных акций

В Совете Федерации сегодня проходит заседание рабочей группы комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Главная тема обсуждения - признаки иностранного вмешательства в недавние несогласованные акции в Москве и выборы в Мосгордуму.

В частности, начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов заявил, что ведомством будет особое внимание уделяться "противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций, а также противодействию незаконной агитации в интернете с призывами к массовым беспорядкам и участившимся несогласованным акциям протеста".

Он также отметил, что прокуроры ориентированы на необходимость незамедлительного реагирование на факты нарушений избирательных прав граждан. "Прокурорам указано, что в период подготовки и проведения выборов они должны принять эффективные меры, направленные на пресечение действий организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.