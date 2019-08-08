Разыскиваемого участника акции 27 июля в Москве задержали

Главное следственное управлении СК России официально подтвердило, что объявленного в розыск Сергея Фомина задержали.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СКР, Фомин "задержан в порядке ст. 91 УПК РФ". Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков).

По заявлению следователей, ими установлено, что Фомин "направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков". В четверг следствие пообещало направить в суд ходатайство об избрании Фомину меры пресечения в виде заключения под стражу.