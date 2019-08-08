Рядом с какими станциями метро компании платят лучшие зарплаты

Эксперты опровергают стереотипное представление, что лучшие зарплаты предлагают работодатели, чьи офисы находятся в самом сердце исторического центра города. Так, в Москве лидерами рейтинга стали станции метро "Петровский Парк" (средние предлагаемые зарплаты там составляют 67 тысяч 684 рубля в месяц), "Телецентр" (находится на монорельсовой дороге, которая является частью столичной подземки - 67 тысяч 85 рублей) и "Деловой Центр" (66 тысяч 933 рубля).

Вслед за тройкой лидеров расположилась семерка догоняющих - станции "Южная" (66 тысяч 66 рублей), "Нагорная" (64 тысячи 733 рубля), "Международная" (63 тысячи 502 рубля), "Чеховская" (63 тысячи 241 рубль), "Александровский сад" (62 тысячи 730 рублей), "Хорошевская" (61 тысяча 798 рублей) и "Третьяковская" (61 тысяча 677 рублей). В аутсайдеры попали станции "Тимирязевская", "Тропарево" и "Шипиловская" - чуть более 40 тысяч рублей в месяц.

Наибольшее число актуальных вакансий в Москве находится у станций метро "Павелецкая", "Алтуфьево" и "Тульская" - более двух тысяч.

Adzuna.ru

Наименьшее количество вакантных рабочих мест (20-27) готовы предложить компании, расположенные у станций метро "Битцевский парк", "Улица Милашенкова" и "Улица Академика Королева".

В Санкт-Петербурге в лидерах рейтинга оказались станции метро "Московские ворота" (50 тысяч 657 рублей), "Спортивная" (50 тысяч 496 рублей), "Черная речка" (48 тысяч 46 рублей), "Петроградская" (47 тысяч 758 рублей.), "Чкаловская" (47 тысяч 106 рублей).

Наиболее богатыми на вакансии оказались станции петербургского метрополитена "Площадь Александра Невского" (2477), "Ладожская" (1643) и "Московская" (1598). Самыми бедными - "Технологический институт" (216), "Звенигородская" (215) и "Пушкинская" (162).

Как отмечают эксперты компаний, у петербургского рынка зарплат прослеживается больше закономерностей. Например, наиболее привлекательные работодатели открывают свои офисы вдоль центральных станций синей ветки питерского метрополитена - от "Московских ворот" до "Черной речки". На севере Петербурга платят лучше, чем на юге, а красная ветка метрополитена Северной столицы является довольно депрессивной как с точки зрения зарплат, так и с точки зрения вакансий.

В Москве же абсолютно логичным представляется лишь вхождение в лидеры зарплатного рейтинга станций метро "Деловой центр" и "Международная". Там находится деловой центр "Москва-сити", где арендуют офисы крупнейшие российские и иностранные компании, а также уже работает часть министерств.

Как уточнили "РГ" в компании Adzuna.ru, в целом в Москве сейчас открыто чуть более 60 тысяч вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге таких вакансий более 19 тысяч. А вот для тех, кто готов работать только за зарплату выше 150 тысяч рублей, предложений меньше - таких вакансий немногим более 10 тысяч в Москве и около 3 тысяч в Санкт-Петербурге.

Так, например, около метро "Павелецкая" в Москве открыто 729 вакансий с зарплатой от 70 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты традиционно предлагают топ-менеджерам, а также специалистам в сфере информационных технологий и продаж. ​Ведущие IT специалисты с многолетним опытом могут смело претендовать на зарплату от 150-200 до 250-300 тысяч в месяц, в редких случаях и выше.​

Вакансии для высшего звена менеджмента сравнительно редки, но управленцам с отличным послужным списком платят от 200 до 400, реже до 500 тысяч рублей в месяц и выше. Гораздо больше высокооплачиваемых вакансий в сфере продаж. Требуются менеджеры по продажам и развитию бизнеса с зарплатами до 150 - 200 тысяч рублей, в некоторых случаях и до 300 - 400 тысяч. Также работодатели готовы платить немалые зарплаты менеджерам по работе с партнерами (до 200-300 тысяч). Высокие зарплаты обещают и риэлторам (до 150-200 тысяч, в редких случаях до 350-400 тысяч рублей). Впрочем, зарплата риэлторов, как и менеджеров по продажам в основном состоит из комиссий от продаж, фиксированная ставка значительно меньше. ​

В Санкт-Петербурге присутствует небольшое количество вакансий с высокими зарплатами практически в любой сфере, где работа требует специальной подготовки, знаний и опыта (финансисты, юристы, инженеры, учителя английского, маркетологи, и т.д.). Также обращают на себя внимание вакансии для инженеров и врачей. Например, инженеру-технологу готовы платить до 350 тысяч, а врачу-лазеротерапевту - до 400 тысяч рублей в месяц.

Adzuna.ru

"Это говорит о том, что в обоих городах специалист с хорошим послужным списком, востребованными навыками может рассчитывать, как минимум, на зарплату в 100 тысяч рублей в Москве или 80 тысяч в Санкт-Петербурге", - отмечают в Adzuna.ru.

Но при этом добавляют, что вакансий для людей со средним образованием и распространенными навыками (продавцы, кассиры, официанты, уборщики, всевозможные ассистенты, секретари) в разы больше, что и тянет вниз средние зарплаты "рядом с метро". ​

Комментарий

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, специально для "РГ":

- По данным Росстата, в Москве средняя зарплата составляет чуть более 89 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 60,8 тысячи.

Цифры, показанные в этом исследовании, намного меньше официальных зарплат в Москве и Петербурге в силу того, что высокооплачиваемые вакансии, как правило, не попадают на сайты, занимающиеся трудоустройством. Это касается как частного бизнеса, так и госслужбы, где существуют собственные системы подбора кадров, не связанные с публичным обнародованием вакансий. Вообще подбор топовых кадров - это самостоятельная и довольно закрытая индустрия со своими способами поиска кандидатов.

Если говорить о самом исследовании, я бы обратил внимание на то, что по многим станциям метро выборка вакансии совершенно недостаточна - 20-27 вакансий. Это маловато для достаточно точного определения уровня зарплат и ранжирования территорий города.

А так общая тенденция понятна. В районах, где имеются офисные центры, где высокая цена недвижимости, в том числе и коммерческой, располагаются крупные платежеспособные компании, которые могут не только платить высокую арендную плату, но и нанимать дорогой персонал.

Те же компании, которые не располагают необходимыми ресурсами на аренду дорогих офисов, уезжают в отдалённые районы города. Одновременно с этим в силу низкой платежеспособности они неспособны нанимать и дорогой персонал.