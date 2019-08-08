Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве

В столице будет создан новый механизм поддержки кинематографа. Соответствующее предложение озвучили сами кинематографисты на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который одобрил инициативу.

"Это такая мировая практика, и многие города мира для того, чтобы вовлекать на свою территорию съемки кино, показывать город, так или иначе либо льготируют, либо субсидируют эти съемки", - сказал Собянин.

Финансовую поддержку будут оказывать съемкам на знаковых и узнаваемых городских пространствах. Размер выплат при этом будет зависеть от хронометража эпизодов и может также быть увеличен в том случае, если картины победят в международных конкурсах.