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08.08.2019 15:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро

Текст: Сергей Жуков

В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Сегодня строители дошли до станции "Улица Народного Ополчения", проложив до нее тоннель от "Карамышевской". Еще один построили между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом".

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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- Казалось бы, событие небольшое, но на самом деле редкое для метрополитена. Два щита заканчивают работы одновременно - такого в истории подземки еще не было, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения". - Большая кольцевая линия улучшит транспортную ситуацию, свяжет с помощью метро новые районы, перераспределит пассажиропотоки и снимет нагрузку с головных участков подземки.

В составе западного участка БКЛ четыре станции: "Можайская", "Мневники", "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения". Последняя строится в районе проспекта Маршала Жукова - на пересечении с улицей Демьяна Бедного. Отсюда в перспективе пассажиры смогут пересесть на Рублево-Архангельскую линию метро.

Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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