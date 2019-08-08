В городских парках пройдут благотворительные забеги

Вы давно по утрам занимаетесь пробежками? Можно уже продемонстрировать свои результаты. В течение двух месяцев в столичных парках пройдут спортивные забеги. Принять участие в них можно и взрослым, и детям. Завоевать призы, познакомиться вживую с известными телеведущими, попробовать что-нибудь вкусненькое, а заодно и послушать лекцию о здоровом образе жизни и в то же время помочь нуждающимся. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собранные средства пойдут в детские дома, тяжелобольным детям и как гуманитарная помощь людям, пострадавшим от наводнений, пожаров, землетрясений и других чрезвычайных ситуаций.

Гастрономический благотворительный забег пройдет, например, на аллее Мира в парке Победы 11 августа в 10:30. Профессионалам и любителям бега в ходе его нужно будет пробежать 5 или 10 км, а детям от четырех до 14 лет - 500 метров. Каждый участник получит стартовый пакет с фирменной футболкой, подарками и эксклюзивную памятную медаль. На пит-стопах участники попробуют блюда итальянской, грузинской и русской кухни. Старт и финиш забега - на входной площади парка Победы. В рамках забега пройдут так же кулинарные мастер-классы, творческие воркшопы, конкурсы и концерт. Для участия в забеге потребуется медсправка и 500 рублей на стартовый взнос (500 рублей - за детский забег, 2000 рублей - за дистанции пять и десять километров). Все собранные средства поступят в благотворительный фонд, поддерживающий детей-сирот.

Свое четырехлетие отмечает движение Parkrun "Царицыно". В честь этого события 31 августа в 08:30 приглашают принять участие еще в одном забеге на 5 км по берегу Нижнего Царицынского пруда. Старт и финиш - на мощеной площадке рядом с Новоцарицынским шоссе. Начнется забег с разминки, а закончится чаепитием и фотосессией. Дети до 14 лет допускаются только со взрослыми. Участие бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться.

В Измайловском парке пройдет пятый открытый благотворительный забег. Он назначен на 31 августа, в 09:00. Дистанции стандартные - 5 и 10 км для взрослых. Детей шести-девяти лет ждет 200-метровая трасса.

Кроме того, состоится костюмированный забег на 1,5 км Fun Run. Его участники посоревнуются в оригинальности нарядов. Здесь так же необходима медсправку и сделать пожертвование на сумму от 690 рублей. С помощью собранных денег планируется оплатить индивидуальные занятия педагогов с воспитанниками детских домов в предстоящем учебном году, чтобы лучше подготовить их к экзаменам.

Благотворительный забег Красного Креста пройдет в 9.00 14 сентября на Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Он представляет собой марафон три дистанции: классический полумарафон (21,1 километра), четвертьмарафон (10,55 километра) и короткий маршрут (5,275 километра). Для детей в возрасте от четырех до 14 лет подготовлена отдельная 500-метровая трасса.

На протяжении всей дистанции участников будут сопровождать медицинские работники. Предусмотрены пит-стопы для восстановления дыхания и водного баланса. Старт и финиш - у Театра Стаса Намина.

В забеге примут участие известные телеведущие, артисты и команда Красного Креста. Для участия необходимы медсправка и стартовый взнос (1200 рублей - за дистанцию 5,75 километра, 1500 рублей - за четвертьмарафон, 1800 рублей - за полумарафон). Дети участвуют бесплатно. Здесь собранные средства предназначены на создание в России складов с гуманитарной помощью, которые помогут быстро обеспечить предметами первой необходимости людей при наводнениях, пожарах, землетрясениях и и других ЧС. Для участия требуется зарегистрироваться.