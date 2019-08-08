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08.08.2019 13:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве благоустроят дороги к 28 станциям МЦД

Текст: Ирина Огилько

Начались работы по благоустройству территории, прилегающей к 28 станциям Московских центральных диаметров - МЦД-1 (Лобня-Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино-Подольск). Общая площадь зоны благоустройства составляет почти 70 га. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта столицы.

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- В настоящее время работы стартовали на 14 площадках, где рабочие приступили к демонтажу бортового камня, покрытий тротуаров и проезжей части, а также прокладке кабельных линий, - пояснили в пресс-службе. Работы начались там, где закончилось строительство или реконструкция платформ. Здесь будут благоустроены тротуары, отделенные от проезжей части, заменено дорожное покрытие, разметят парковки, сделают освещение, поменяют остановки общественного транспорта, а прилегающие дворовые кварталы отремонтируют. Кроме этого, облагородят газоны. Подобные работы начались на территориях, прилегающих к шести станциям: "Рабочий поселок", "Сетунь", "Москва Бутырская", "Москва-Пасс.-Смоленская", "Тушинская" и "Ленинградская". Общая площадь территории комплексного благоустройства составляет более 43 га.

Территории, прилегающие к 22 станциям, где еще не завершены ремонтные работы к запуску движения на МЦД, проведут локальные мероприятия, благодаря которым дорога станет более удобной. Это 8 станций МЦД-1: Долгопрудная, Новодачная, Марк, Лианозово, Дегунино, Тимирязевская, Фили, Кунцево-1 - и 14 станций МЦД-2: Волоколамская, Трикотажная, Красный балтиец, Гражданская, Калитники и Люблино, Депо и Перерва, Москворечье и Царицыно, Покровское, Бутово, Щербинка и Остафьево. Общая площадь благоустройства составляет 24 га.

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Как отмечают специалисты, до начала благоустройства дорога к новым станциям МЦД была очень неудобной: покрытие тротуаров было в плохом состоянии, а местами они отсутствовали совсем, освещение было недостаточным, а инфраструктура отсутствовала. Местные жители и сотрудники расположенных поблизости предприятий неоднократно обращались с просьбами благоустроить эту территорию.

Напомним, что первые Московские центральные диаметры (МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск) планируется запустить в конце 2019 - начале 2020 года. Протяженность путей составит 132 км, на которых будет 66 станций. Переводить пассажиров станут современные поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Диаметры будут работать по графику столичного метро: с 5.30 утра до 1.00 ночи, с интервалом 5-6 минут в час-пик.

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